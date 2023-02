'Fedora' se estrena por primera vez en Gran Canaria con un elenco del máximo nivel

Cuando suba el telón, el apartamento del conde Vladimiro Andrejevich verá la luz por primera vez en la historia sobre un escenario grancanario. En ese enclave arranca 'Fedora', de Umberto Giordano, que abre la próxima semana la 56ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus y que nunca se había representado en la isla.

Para este acontecimiento cultural, los Amigos Canarios de la Ópera (ACO), organizadores de la temporada, han apostado por un reparto de primer nivel internacional. «Es una ópera extraordinaria que se programa rara vez y aquí tienen la oportunidad de verla con un reparto extraordinario, sin tener que coger un avión para Milán o Nueva York», subraya Francesco Ivan Ciampa, director musical que llevará las riendas de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en el foso del Teatro Pérez Galdós durante las funciones previstas para los días 21, 23 y 25 de febrero, siempre a partir de las 20.00 horas.

La española Saioa Hernández como Fedora, y el norteamericano Jonathan Tetelman como Loris Ipanov encabezan un elenco que se completa con Carolina López Moreno, Alfredo Daza, Patricia Illera, Gabriel Álvarez, Borja Mariño y Fernando Campero, entre otros.

Saioa Hernández junto a Jonathan Tetelman. / cober

«Es un rol muy exigente, donde la voz tiene que estar en el centro sin perder la zona aguda y con los graves sustentándolo todo. Dramáticamente también es muy exigente, por lo que obliga a regular muy bien para no dejarse llevar por la emoción. Hay que canalizarla con la técnica y la música», asegura Saioa Hernández sobre un papel al que da vida por primera vez en su carrera.

Reconoce la cantante, medalla de oro a las Bellas Artes y considerada mejor soprano del año 2021 entre otros reconocimientos, que aunque sigue transitando por el «bel canto», cada vez se siente más atraída por el repertorio «verista» como esta 'Fedora' de Giordano. « Obliga a cantar desde la verdad. Me gusta mucho el teatro, la palabra y estos son los roles que me llena, que me gusta representar».

Jonathan Tetelman se estrena en la temporada de ACO para dar vida por segunda vez en su carrera a Loris Ipanov. Reconoce se decantó por este rol tras escuchar una grabación del mítico Carusso, con el propio Giordano al piano. «Requiere una gran intensidad desde la primera nota», confiesa quien define 'Fedora' como «una obra maestra» del género lírico.

El director de orquesta Francesco Ivan Ciampa. / cober

También se estrenan en un montaje de 'Fedora' el barítono mexicano Alfredo Daza y la soprano boliviana-albanesa Carolina López Moreno.

Daza, que da vida a De Siriex, destaca que formar parte de este proyecto ha sido «un gustazo» y que su personaje «tiene su truco» para llevar a buen puerto su vertiente «simpática y política».

Carolina López, por su parte, da vida a Olga Sukarez, «la loca de esta ópera», aclara entre risas. « Es la primera vez que canto un personaje con tanta energía», confiesa la artista.