La banda Fado a Verdade. C7

Los fados llegan este sábado a Santa Brígida con la banda Fado A Verdade

El concierto es en el Centro Cultural a partir de las 20.00 horas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:36

Comenta

El fado se apodera del Centro Cultural de la Villa de Santa Brígida de Gran Canaria este sábado, día 18 de octubre, a las 20.00 horas, con el concierto de la banda Fado A Verdade y su nuevo espectáculo 'Jose, o farol da verdade', tributo a la figura del Nobel José Saramago.

Programado por la concejalía de Cultura de Santa Brígida, el concierto también cuenta con la colaboración del programa Mares del Gobierno de Canarias.

'Fado A Verdade' es un proyecto sobre esta bella música portuguesa que, ideado por la música y cantante Beatriz Alonso, cobra forma al abrigo del proyecto Tiempo, Trabajo de Investigación y Evolución de las Músicas Populares, de Mousikê La Laguna.

La banda, actualmente única en Canarias con este repertorio y puesta en escena, es un cuarteto que además de por su brillante fundadora y solista ya mencionada, está integrado por otros tres músicos de sólida trayectoria como son Miguel Manescau (guitarra y dirección musical), Raúl Sánchez (guitarra portuguesa) y Tana Santana (contrabajo).

La banda Fado A Verdade debe su nombre al mítico velero palmero 'La Verdad', botado en La Palma en 1873 y cuya campana se conserva en el Museo Naval de La Palma. Este velero y la figura de Saramago son dos pilares fundamentales en este espectáculo, en cuyo repertorio el público podrá escuchar canciones del suculento repertorio musical e interpretación definida por las Escuelas de Lisboa y Coimbra, por la vieja y nueva visión del fado, llevadas a la voz de Beatriz Alonso, líder de la banda. Historia y Literatura frente a frente enriquecidos por el arte de la música, donde también estará presente José Saramago mediante la respetuosa utilización de audios extraídos de entrevistas.

