Fabiola Trujillo estrena su «carta de amor» a México

«Decidí conmemorar mis 20 años de trayectoria con un nuevo disco y que no fuera una colección de canciones, sino una carta de amor a México y al público que me ha seguido durante todo este tiempo». Así define la cantante grancanaria Fabiola Trujillo el álbum '20 Aniversario', que estrena en directo este domingo, 4 de mayo, en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde, a partir de las 19.00 horas.

En esta velada estará acompañada por una banda integrada por 14 músicos y por el cantante José Manuel Ramos. Junto a él abordará los temas que en su disco cobran vida junto a cuatro referentes de la música mexicana: Arturo Vargas, Carlos Cuevas, Aranza y Jaime Flores.

«El disco está compuesto por 14 temas nuevos dentro de mi repertorio, que son éxitos tanto en México como en España. Las canciones españolas las canto al estilo mexicano, que es con el que me identifica mi público», señala la artista.

Fabiola Trujillo dio sus primeros pasos «como la mayoría de cantantes de las islas, con el folclore», explica. Pero en su camino se cruzó un disco de Rocío Durcal y cayó rendida ante el embrujo de la música mexicana y las rancheras.

«Les doy un toque personal. No imito a nadie. Puedo parecerme en algo a Rocío Durcal, porque es lo que he mamado desde pequeña, pero no la imito. Canto con un respeto máximo a la música mexicana», aclara.

Tras ser telonera en dos ocasiones de Arturo Vargas, Trujillo firma una colaboración en '20 Aniversario' con quien define como «un referente de la música tradicional mexicana y mariachi». Hace lo propio también con Aranza, voz habitual de muchas telenovelas mexicanas y «una de las últimas musas del compositor Armando Manzanero», puntualiza Fabiola Trujillo; así como con Carlos Cuevas, «el rey del bolero en México»; y Jaime Flores, antiguo cantante del grupo 3 Copas y compositor de temas para artistas como Alejandro Fernández o Maricahi Vargas.

Con este trabajo discográfico, «que hemos cuidado muchísimo», señala, la cantante aspira a poder cumplir su gran sueño. «Vamos a intentar presentarlo en México, para que vean allí cómo canto su música. También nos gustaría dar el salto a la península», explica la cantante que trabaja junto con el director musical del mismo, Juan Carlos Sierra, para girar con este álbum por todo el archipiélago.

La celebración de estos 20 años de trayectoria le ha llevado también hacia atrás para hacer balance del camino recorrido. «No todo ha sido fácil ni de color de rosa. He pasado por momentos difíciles, incluso me he planteado tirar la toalla. Pero la música siempre ha sido un refugio, es mi vida y me ha ayudado a tirar para adelante, junto con el aprecio del público», subraya.