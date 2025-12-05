Experiencia Coldplay en San Telmo

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:09 Comenta Compartir

Los músicos grancanarios Isaac Villafranca, Luis Auyanet, Carlos Batista y el portugués César Figueiredo, se suben el día 6 de diciembre, a las 21:00 horas, al escenario ubicado del Beefeater Xmas Market ubicado en el Parque de San Telmo para rendir homenaje a la banda británica Coldplay en el concierto que proponen al público como una experiencia inmersiva en el universo sonoro del cuarteto londinense que lidera desde 1997 Chris Martin y completan Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion. En ese pop épico y colorido que se ha convertido en una fórmula infalible de éxito mundial se instala la propuesta del espectáculo Paradise Coldplay de los canarios, que reproduce fidedignamente algunos de los temas más populares del repertorio extraído de su amplia discografía de la que han vendido más de 160 millones de elepés en todo el mundo.

Acaban de regresar de su exitoso directo que tuvo lugar en la Sala Movistar Arena de Madrid en el que colgaron el cartel de entradas agotadas, en donde actuaron ante un público completamente entregado.

«En nuestros conciertos buscamos un equilibrio entre sus himnos de siempre y las nuevas canciones que se han incorporado al repertorio de la banda en los últimos años», explica el bajista César Figueiredo, lo que ha representado un evidente desafío, ya que si los británicos han podido deglutir y depurar con paciencia su sonido a lo largo de más de veinte años, los canarios se han visto obligados a irse adaptando sobre la marcha al estilo de los británicos, que ha pasado de un rock introspectivo hacia un pop multigeneracional capaz de conectar emocionalmente con grandes audiencias. «En sus inicios Coldplay se consideró una banda de garaje cuyas primeras entregas incluían canciones que desde el primer momento se convirtieron en himnos, como 'Yellow' o 'Fix you', y no es a partir de su cuarto álbum que reformulan su discurso intentando explorar caminos nuevos», señala el guitarrista Carlos Batista, que disfrutó por vez primera de un directo de los británicos en 2017 en Suecia.

Los cuatro músicos que actúan este sábado han acudido a infinidad de directos del grupo británico

El vocalista y pianista de Paradise Coldplay es Isaac Villafranca, primo de Batista con el que compartió filas durante doce años, también junto a Figueiredo, en Espacio Libre, una banda canaria que llegó a grabar en California y estuvo en cinco ocasiones nominada a los Grammy Latinos. «En 2016 decidimos iniciar el proyecto, aunque estuvimos más de tres años sumidos en una fase de preproducción en la que también tuvimos que asumir el dominio absoluto del inglés, y no fue hasta 2022 que presentamos el espectáculo Paradise Coldplay en la sala del Hard Rock», recuerda el cantante del grupo. Los 43 shows que han afrontado hasta la fecha se han desarrollado en Madrid, Barcelona, Lleida y Canarias. «Coldplay, más que una banda internacional, es universal. Su evolución ha sido lícita, coherente y meditada y su hoja de ruta ha estado siempre clara hacia dónde han deseado llevar su proyecto artístico. Componen para su público y para que su música pueda ser escuchada compartida, y por eso llenan estadios», añade el solista. «Hablamos de la mayor banda del mundo que ha superado esta semana en ventas a Taylor Swift y que ya tiene prevista su retirada tras el lanzamiento de su duodécimo disco».

Paradise Coldplay es un espectáculo que obliga a la banda canaria a testar tres horas antes de cada concierto el sonido y la parafernalia e infraestructura técnica y visual de primer nivel que los acompaña sobre el escenario. Un equipo de producción de más de diez personas, entre las que figuran el técnico de sonido Luis Marrero, los de iluminación Oscar Sanabria y José Carlos Lorenzo, éste último integrante del staff de la gira internacional de la cantante Kylie Minogue, está pendiente de sincronizar los detalles de cada una de sus actuaciones cargadas de energía, efectos, color y emoción, convirtiéndose en una celebración sensorial alrededor de la música.

Los cuatro miembros han acudido a infinidad de directos del grupo británico en Suecia, Lisboa, Londres o Barcelona, entre otras capitales, y planean para su gira de 2027 realizar juntos un viaje de hermandad a una ciudad del tour. Ese año la banda británica hará ni más ni menos que 138 conciertos por todo el mundo y entre ellos hay rumores de que hasta once podrían agendarse en Madrid.

«Coldplay es la banda sonora de nuestras vidas. Hemos crecido con ellos y tocamos todos sus himnos y hits más coreables, desde 'Paradise' a 'In my place', pasando por 'Viva la vida', 'The Scientist' o 'Clocks'», subraya el batería Luis Auyanet. «Lo que pretendemos es que el público perciba durante una hora y media la experiencia Coldplay. Nos han llegado a decir que mientras nos escuchaban la sensación era que en realidad veían sobre el escenario a Coldplay», agrega Batista.