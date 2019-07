«Estoy en un buen momento creativo y experimentando»

«Estoy en el momento más creativo de mi carrera. Cada día me encierro en mi estudio y escribo tres temas nuevos. También estoy experimentando mucho con diferentes sonidos. En el 2020, habrá otro disco de Vargas Blues Band, seguramente a finales de año. En este tiempo presente, acabo de editar un álbum titulado Vargas&Jagger Move on, con el sobrino de Mick, John Byron Jagger, que además viene a veces con nosotros de invitado en nuestros, conciertos, como ocurrirá en Gran Canaria, donde haremos un repaso a mi anterior trabajo, King of Latin Blues, y John Byron Jagger estará de invitado», apunta Javier Vargas como anticipo al concierto que protagoniza esta noche con su Blues Band, a partir de las 22.00 horas, en la sala The Paper Club, en la calle Remedios de la capital grancanaria.