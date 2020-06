Estopa: «Las historias de ganadores nos dan asquete»

Están orgullosos de ser como son. Los hermanos Muñoz, David (1976) y Jose (1978), Estopa para el mundo de la música, llevan más de 20 años en la carretera, pero no se consideran triunfadores y adoran a los perdedores. Siguen siendo los «catetillos flipados» que no reconocieron a Bono, la voz de U2, en un «festorro» y que pasan de pijos. Y no piensan cambiar. La vida y el azar les ha mostrado su cara más dulce, pero exhiben su orgullo por ese pasado cateto que vivieron en la populosa y obrera Cornellá, del salto de sus «curros» en una fábrica de coches a la cresta de la ola rumbo-rockera en la que siguen.

Repasan ahora su vida y su carrera en ‘El libro de Estopa’ (Espasa), surgido de un sinfín de conversaciones y complicidades con el periodista y crítico musical Jordi Bianciotto. Un viaje que va desde las raíces familiares en Extremadura, de las historias del tío Lolo y la abuela Julia, a la barra de ‘La Española’, el bar de sus padres en Cornellá, donde crecieron escuchando a Los Chichos y a Peret -«Papá y Mamá» dicen- y al éxito sostenido que ahora celebran desde sus domicilios, donde han pasado un confinamiento «nada productivo».

«Nuestra historia es muy común, como la de tantos inmigrantes a los que nos une un código común. Los de Vallecas, Hospitalet o Baladona, lugares que tienen mucho que ver con la Cornellá de descampados y yonquis que ya no existe», explican. «Nunca estamos cómodos en las fiestas de pijos», coinciden los hermanos Muñoz, que solo se ponen corbata «para las bodas». «No han entrado nunca en el circuito Vip y no ha sido por falta de oportunidades», tercia Bianciotto.