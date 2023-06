«Espero que esta loca política de cancelar la cultura no prevalezca»

Vasily Petrenko retorna a la temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con un programa que celebra el 150º aniversario de Sergei Rachmaninov. El concierto de abono se desarrolla este jueves, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus. El programa está compuesto por la 'Sinfonía nº3', de Rachmaninov; las 'Sinfonías para instrumentos de viento' de Stravinski y la primera interpretación en la temporada de la formación grancanaria de la 'Suite nº 2 de Arias y danzas', de Respighi. Vasily Petrenko es director musical de la Royal Philharmonic Orchestra (desde 2021) y director titular de la European Union Youth Orchestra (desde 2015), así como director laureado de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, tras estar como titular entre 2006 y 2021. Ha sido también principal director invitado y director artístico de la Orquesta Sinfónica Académica Estatal de Rusia (2016-2022), director titular de la Filarmónica de Oslo (2013-2020), director principal de Joven Orquesta Nacional de Gran Bretaña (2009-2013) y principal director Invitado del Teatro Mikhailovsky, donde comenzó su carrera como residente (1994-1997). Ostenta el cargo de director asociado de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

-¿Qué encuentra en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) para aceptar dirigirla de nuevo?

-¡Es un placer estar de vuelta! Esta vez, también tengo una gran oportunidad para realizar un programa muy interesante, combinando diferentes piezas musicales de las mismas épocas.

«Soy mitad ruso y mitad ucraniano y deseo que la guerra acabe cuanto antes»

-¿Cómo afrontará las piezas de Rachmaninov, Stravinski y Respighi que integran el programa que abordará en el Auditorio Alfredo Kraus?

-Se escriben o revisan en unos pocos años, ¡pero son completamente diferentes! Está la sinfonía neoclásica muy modernista de Stravinsky, con mucho dramatismo y filos, que se resuelve al final; la increíble colección de viejas melodías, brillantemente orquestadas por Respighi para ballet; la visión muy personal y dramática de Rachmaninov en su tiempo, su vida, la historia de la gloriosa Rusia del siglo XIX, que pensó que se había perdido para los bolcheviques y que esperaba que fuera limpiada del mal en el poder por la gran fuerza espiritual del alma rusa ...

-¿Cómo lleva su titularidad en la Royal Philharmonic Orchestra? ¿Se ha encontrado lo que esperaba o se ha topado con sorpresas?

-Por supuesto, cada orquesta es única, y especialmente Royal Philharmonic Orchestra (RPO). Es una orquesta extremadamente versátil y con un estilo muy adicto al trabajo, con muchas ganas de descubrir e ir más allá del horizonte, con muchas ambiciones, giras e ideas. Solo como ejemplo: a finales de mayo estábamos de gira por Japón, tocamos ocho conciertos allí, al llegar, la RPO hizo un concierto de música para juegos de computadora, dedicado al aniversario del 'Tetris', sesiones de grabación de música contemporánea y un concierto clásico completo en el Royal Festival Hall. Todo muy aclamado por público y crítica, ¡en 4 días!

-¿Se ha encontrado con muchas diferencias con respecto a la de Liverpool, de la que sigue siendo director laureado?

-La mayoría de las orquestas reflejan el carácter de la ciudad en la que se encuentran. En ese sentido, Liverpool y Londres son ciudades muy especiales y, por supuesto, las orquestas son diferentes. ¡Pero lo que es más importante y los une es la pasión y el amor por la música, el deseo de acercar esta música y mejorar la vida de los ciudadanos!

-Tras la invasión rusa de Ucrania, ser ruso fuera de su país no está muy bien visto. ¿Usted cómo lo lleva? ¿Considera injusta esa generalización que se ha extendido en la sociedad occidental?

-En primer lugar, soy mitad ruso, mitad ucraniano, nací en Leningrado, pero viví durante mucho tiempo en el Reino Unido y adopté las reglas, la cultura y la ciudadanía británica. Lo que está sucediendo ahora es una gran tragedia no solo para Rusia y Ucrania, sino para todo el mundo. Deseo que esta guerra termine lo antes posible, sin embargo, será difícil de lograr dentro el enfoque internacional actual...

-Públicamente, usted mostró su rechazo a la invasión rusa. ¿Ha tenido repercusiones en su carrera profesional y personal? ¿Ha vuelto a dirigir en Rusia y lo tiene previsto próximamente o es una puerta que se cerró?

-Desafortunadamente, dejé mi puesto en Moscú, pero espero volver una vez que termine. La música es el lenguaje más internacional, creado para hacer la paz y unir países y personas. Existe para abrazarse y apoyarse, para compartir emociones, sin importar nacionalidad, religión o etnia. ¡Nunca he dado un mensaje político en mis conciertos, ni he escuchado ninguno del público! Y lo siento por el público, que no puede escuchar a tantos grandes músicos en estos días. Espero que esta loca política de cancelar la cultura no prevalezca...

-También ha hablado de un retroceso, en forma de despotismo, en las orquestas rusas. ¿Cómo se frena esa situación para que no se convierta en irreversible?

-Estaba cambiando lentamente, y he estado hablando de eso muy a menudo. Los contactos con el resto del mundo generaron muchos cambios. Creo que será un gran error y una gran ayuda para el régimen actual en Rusia si la mayoría de los restantes países colocan un nuevo telón de acero.

-¿Es usted un director dialogante con los músicos o lleva siempre las ideas claras y un guion predeterminado del que nunca se sale?

-La batuta no hace ningún sonido, ¿no? Por lo tanto, son los músicos de la orquesta quienes tocan y actúan, mi papel es ayudarlos a desarrollar sus mejores cualidades, ¡individual y colectivamente! Y, en última instancia, todos 'leemos' los libros, las obras de teatro, escritas como legados por genios como Beethoven, Brahms o Tchaikovsky y tratamos de llegar lo más cerca posible al núcleo de sus pensamientos. Son sus ideas desde el principio, no las mías ni las de la orquesta.

-¿Le gusta dirigir en España? ¿Se ve como titular de alguna de sus orquestas? ¿Quizás la OFGC?

-He estado trabajando con muchas orquestas españolas durante más de 20 años y he visto un gran aumento en la calidad y la organización durante todo ese tiempo. Quién sabe lo que me traerá el futuro.