La espera termina para los seguidores de Quevedo: este jueves saldrá su álbum

directo de quevedo:

- inicia directo

- 2 minutos pantalla en negro (no ha contado con que de noche no se ve nada)

- aparece 10 segundos

- suelta un "Mañana por la noche sale el disco , Buenas Noches"

- Se pira a sobar



In My Books The GOAT 🐐 pic.twitter.com/cvJDmFstxm