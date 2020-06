«Es un privilegio tocar en un lugar tan mágico»

«Es la primera vez que toco delante de un público presencial desde hace mucho tiempo. Por eso estoy muy ilusionado. No diría que tengo muchos nervios, pero sí una gran emoción, porque significa reencontrarnos con la gente. Por eso estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por poner en marcha iniciativas como éstas, que suponen una gran ayuda al sector», explica por teléfono el timplista y compositor que abre la nueva velada de conciertos presenciales del ciclo Musicando.

Germán López reconoce que será muy «especial», debido a las circunstancias actuales. Se trata del primer concierto al aire libre con público presencia que organiza una institución pública en la isla durante el actual proceso de desescalada del estado de alarma para frenar la pandemia de la Covid-19.

«Para los músicos, volver a juntarnos es muy importante. Hasta ahora, todo lo había hecho solo, con los conciertos online y las clases por internet. Esto no nos saca del hoyo por la paralización de la actividad, pero sí que supone una ayuda importante para todo el sector, no me refiero solo a los músicos, sino a los técnicos y a todos los profesionales que viven de la cultura», subraya Germán López.

Por eso, destaca la importancia del programa de actuaciones musicales que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital grancanaria y el macroconcierto online Canarión, que realizó el pasado fin de semana el Cabildo de Gran Canaria. «Me gustó mucho la iniciativa, fue muy ambiciosa y funcionó muy bien, con todas las medidas de seguridad e higiene. Hay que alabar a las instituciones públicas que ponen en marcha iniciativas como éstas, para ayudar al sector. Ojalá que haya muchas más durante el verano, cuenten o no conmigo», comenta.

Esta noche, tocará junto a Jaime del Pino (bajo), Yuniel Rascón (guitarra), Totó Noriega (percusión) y Carla Vega (voz), dentro de un concierto en el que repasará aspectos significativos de su trayectoria musical. «Haremos un recorrido por todos mis discos. Habrá espacio para la música tradicional, para la experimentación y la improvisación, para las influencias internacionales... Será un concierto para todo tipo de públicos, para toda la familia», adelanta.

Se retransmitirá en streaming y en el Pueblo Canario habrá medio centenar de espectadores. «Será raro verlos con mascarillas y separados. Pero esa es ahora la realidad y hay que acostumbrarse. Creo que la gente lo valora y por eso hay que actuar con la mayor responsabilidad. Los músicos iremos con mascarilla hasta que empecemos a tocar y respetando todas las indicaciones».

El timplista advierte que los privilegiados que estén esta noche en el Pueblo Canario, que accederán solo tras haberlo solicitado en lpacultura@promocionlaspalmas.com, disfrutarán de un concierto «intimista» con un plus. «Es un privilegio tocar ahí, es un lugar mágico», confiesa.