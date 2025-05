Emoción antes del concierto de Quevedo en el Estadio de Gran Canaria: «No aguantamos más»

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 16 de mayo 2025, 15:30 | Actualizado 16:16h. Comenta Compartir

No queda nada para que Quevedo actúe por primera vez en el Estadio de Gran Canaria ante más de 30.000 personas. La cita será el 24 de mayo y a tan solo ocho días, los seguidores del artista organizaron una quedada en la Fuente Luminosa de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de incidir en la idea creada por el creador de contenido Ángel González (@angeelrgueez) en TikTok: «Queremos que vayan con la camiseta de la UD Las Palmas o con algo amarillo».

A Ángel se le ocurrió la iniciativa porque viendo vídeos del 'Buenas noches tour' por Latinoamérica observó a muchos fans con la camiseta de del club grancanario. «Tenemos que demostrar lo que somos, que estamos jugando en casa», comenta González. Este creador de contenido acumula más de 24.000 seguidores en TikTok, donde sube principalmente contenido relacionado con el artista grancanario.

«Queremos que vea todo el estadio teñido de amarillo y transmitirle así mucha fuerza y alegría ante uno de los conciertos más importantes de su carrera», apostilla este fan.

«A Quevedo lo sigo desde 2021, un amigo me lo enseñó y desde entonces no he parado de escucharlo», apunta recordando como empezó a escuchar al cantante. Ante su inminente concierto en el estadio, está «nervioso» por como puede salir su iniciativa. «El show va a ser histórico, estoy convencido», señala.

Para el evento se espera que el grancanario no venga solo: «Lucho RK, Juseph y La Pantera seguro que cantarán con él». La última colaboración de Quevedo es 'Guaya', una canción lanzada por su amigo Lucho RK. Los fans también esperan que cante 'Halo' o 'Piel de cordero' con La Pantera y 'Yatekomo o 'No me olvido' con Juseph.

Sorpresas en el concierto

Chiara Monzani y María Ramos gestionan la cuenta de @DQEQuevedo en X y no pueden estar más «emocionadas» ante el show del grancanario. Juntas llevan un perfil que informa de todo lo relacionado con Quevedo y ya tienen más de 12.000 seguidores. «Nos apasiona el artista y por eso decidimos hacer esta cuenta de información y novedades», comenta Monzani.

«Lo empezamos a escuchar en 2021 cuando sacó 'Universitaria' y ahora es un no parar», asegura esta seguidora acérrima del canario. Los seguidores más impacientes estarán desde las 7.00 horas en el Estadio de Gran Canaria para intentar ser los primeros en entrar. «Para el concierto estamos preparando muchas sorpresas. Tenemos pegatinas y pulseras para amenizar la espera en la cola porque no haremos noche, pero si iremos muy pronto para Siete Palmas», concluye.

Todavía quedan entradas para asistir al concierto del próximo 24 de mayo en el Gran Canaria. Están disponibles en entradas.com.

