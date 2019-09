El pop-rock canario da el salto al formato Big Band en el Guiniguada

Esta puesta de largo se desarrolla dentro de la sexta edición del proyecto Arreglos de Autor, que han levantado la Gran Canaria Big Band y la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Los grupos Birkins, Ojalá Mucha, I-land y el cantante Said Muti son los elegidos para una edición en la que los arreglos de sus temas llevan la firma de Yul Ballesteros, Claudio Marrero, José Carlos Cubas, Rayko León y Natanael Ramos.

Los grupos y el cantante y compositor Said Muti eligieron los temas de sus respectivos repertorios que han sido arreglados posteriormente para este tipo de formación de grandes dimensiones y poderosos vientos metales, apuntó ayer Sebastián Gil, director de la Gran Canaria Big Band e impulsor de este proyecto que arrancó en 2014.

«Este proyecto ha abordado durante estos seis años música canaria en todos los estilos. Es una apuesta muy importante que se ha ido consolidando con el tiempo y que ha adaptado el repertorio de autores como Efecto Pasillo, Pedro Guerra, Braulio, Los Coquillos, Germán López, etcétera. Se ha diversificado su repertorio adaptándolo a los nuevos públicos», aseguró ayer Cristina del Río, directora de la SGAE en la zona de Canarias.

Sebastián Gil, por su parte, subrayó que los seleccionados son una muestra de lo que está «hoy más en boga en la escena del pop-rock canario», con temas en castellano e inglés.

Destacó que durante este proceso creativo existe una comunicación constante entre el arreglista y los artistas seleccionados, que en ocasiones termina con temas tan sorprendentes como el «cha, cha chá» que Rayko León ha creado a partir de «una balada de Ojalá Muchá».

Yul Ballesteros consideró que Arreglos de Autor permite «reorganizar la música que se crea en Canarias desde un punto de vista diferente que ya no es tan ajeno», porque, añadió, que antes se creía que el sonido de la Big Band era «americano» y ahora ya se hace «música propia en las islas para este formato, como se demostró con los temas de José Antonio Ramos y con Germán López el año pasado».

Fasur Rodríguez, cantante de I-land, apuntó que este proyecto aporta un plus de visibilidad para esta formación ante «un público diferente» al habitual de sus conciertos. El espectador disfrutará de los arreglos de Yul Ballesteros para sus temas Angel y The First.

Said Muti comentó que este reto supone salir «de la zona de confort» habitual por la que transita su repertorio y no descartó que tenga nuevas entregas en el futuro.

Sebastián Gil y Cristina del Río reconocenque tras seis años de camino y un totalo de 60 arreglos ha llegado el momento de plantear la grabación de un álbum en directo con los temas nacidos en el marco de Arreglos de autor. Las entradas para el concierto del sábado están a la venta en taquilla y en entrees.es