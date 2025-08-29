El dúo 'Los Canarios' cruza el charco para expandir la música electrónica
Después de conquistar las salas y festivales de música más importantes de España, Rubén y Yeray ponen rumbo a Latinoamérica
Las Palmas de Gran Canario
Viernes, 29 de agosto 2025, 15:08
Rubén Caballero y Yeray Hernández comenzaron sus carreras musicales por separado, pero en 2023 coincidieron pinchando como DJ en Tenerife. La buena energía y conexión que sintieron en cabina los llevó a seguir compartiendo escenario. Una sinergia que al poco se consolidó como dúo bajo el nombre 'Los Canarios'.
En 2025 dan el salto a Latinoamérica con un tour que los llevará a Argentina y Brasil. Con cuatro fechas confirmadas, el 'Latam Tour' da comienzo este sábado 30 de agosto en Buenos Aires y concluye el 7 de septiembre en Brasil.
«Salir de la isla no fue fácil, pero con trabajo, constancia y el apoyo de nuestro actual mánager hemos conseguido llegar a clubs de referencias y alcanzar grandes metas», echa la vista atrás Rubén. Reconocen que festivales como el Oasis, el Suncode o el Sónar en Gran Canaria, y el Sunblast o La Misa en Tenerife, han posicionado a las islas en el mapa internacional de la música electrónica.
«Como cualquier DJ uno de nuestros sueños era llegar a Ibiza, epicentro mundial de la música electrónica, donde los clubes más icónicos sirven de escaparate internacional», explica. Para ellos, actuar allí supuso un reconocimiento al esfuerzo y una motivación extra para seguir creciendo. No obstante, todavía sueñan con alcanzar Hi Ibiza o Ushuaïa, donde reconocidas leyendas de este género como The Martínez Brother, David Guetta o Calvin Harris tienen residencia.
Asimismo, animan a los DJ que quieren tener proyección internacional a trabajar en ello, pero con una cosa clara: «no todo es fiesta y redes sociales; detrás hay horas de estudio, preparación y momentos duros», admite Caballero.
Su música se mueve entre el tech house, un subgénero de música electrónica que fusiona la estructura y el sonido del techno con el 'groove' y la energía del house. Es un concepto musical que hace que una canción te incite a bailar, creando una sensación de fluidez a través del ritmo, melodía y sentimiento.
Ahora suman un paso más con Descaro, su nuevo sello y plataforma de fiestas. Un proyecto que nace de esa necesidad de controlar su propio discurso, de pinchar lo que les representa y editar música que no busca encajar, sino destacar. Los Canarios han estrenado ya la primera fiesta bajo esta bandera y comienzan una etapa más personal, más arriesgada y completamente suya.
