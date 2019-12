Dos veladas «muy navideñas»

Christmas Time (Tiempo de Navidad, en español) es el título del concierto y, según Sebastián Gil, director de la Gran Canaria Big Band, en este 11º concierto de esta orquesta por estas fechas en el Cuyás, el repertorio se ajustará más al espíritu propio de estas fiestas.

«Serán los conciertos más navideños de todos los que hemos ofrecido en el Cuyás», avanza el trompetista y máximo responsable de esta formación isleña.

Gil asegura que para esta Big Band es un lujo compartir escenario con esta formación vocal neoyorquina, «una de las más reclamadas del mundo y a la que suele compararse con The Manhattan Transfer», apuntó ayer durante la presentación de los dos conciertos junto a Gonzalo Ubani, director artístico del Cuyás.

El punto de partida del repertorio que disfrutará el público del recinto de la calle Viera y Clavijo se encuentra en el álbum Let it Snow (2013), publicado por New York Voices.

«Para nuestras colaboraciones solemos buscar artistas que tengan en su repertorio actuaciones junto a alguna big band. New York Voices cuenta con el disco Let it Snow, con temas de Bob Mitchel. La mitad del repertorio serán temas de ese álbum y el resto lo compondrán otras canciones», desvela el músico grancanario.

Durante el concierto, adelanta, convivirán temas instrumentales protagonizados por la Gran Canaria Big Band, junto a otros exclusivamente vocales a cargo del conjunto neoyorquino y otros tantos de ambas formaciones al unísono.

Darmon Meader, que integra este grupo vocal junto a Lauren Kinhan, Kim Nazarian y Peter Eldridge, también es arreglista y saxofonista, lo que implica, dice Sebastián Gil, que cobrará un protagonismo propio sobre el escenario. «Tocará el saxo en algunos momentos y encabezará las improvisaciones», asegura.

Señala también que los integrantes de New York Voices son «unos grandes admiradores de Queen». «No puedo adelantar más, porque es una sorpresa que descubrirá el público que acuda a los conciertos», explica entre risas sobre el guiño que se avecina en torno a la mítica formación británica.

Sebastián Gil asegura que no resultó difícil convencer a New York Voices para que aceptase participar en estos conciertos en la isla. «Contamos con la credencial de Paquito D’Rivera, que tocó el año pasado con nosotros», apunta sobre unas veladas que situaron en un nivel privilegiado a escala internacional a esta big band isleña. «Se trata de inversiones, más que gastos. Eso nos pasó a nosotros, hace años, con Mijaíl Barýshnikov. Supuso un gran desembolso traerlo, pero a partir de ahí, muchos artistas vinieron al teatro tras saber que aquí había bailado él», rememora Gonzalo Ubani.

En esta ocasión, la Gran Canaria Big Band estará compuesta por un total de 17 músicos, ya que el repertorio no requiere de refuerzos en la percusión, como sí ocurrió en veladas anteriores.

Los precios de las escasas entradas que aún quedan a la venta oscilan entre los 15 y los 30 euros y se pueden adquirir en la taquilla y en los canales habituales del teatro Cuyás.