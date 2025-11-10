Domingo Rodríguez 'El Colorao', Premio de Honor de los galardones canarios de la música La gala de entrega será el 3 de diciembre en el Teatro Leal de La Laguna

La Asociación Premios Canarios de la Música ha decidido otorgar al timplista de Fuerteventura, Domingo Rodríguez 'El Colorao' (1964), el Premio de Honor que concede anualmente para reconocer la sólida trayectoria y contribución a la música y a la cultura de Canarias de un artista.

El músico, que recibirá la citada condecoración el próximo día 3 de diciembre en el transcurso de la gala de entrega de la séptima edición de los Premios Canarios de la Música que se celebrará en el Teatro Leal de La Laguna, se congratula de que «sean los propios compañeros músicos quienes me concedan este premio. Estoy inmensamente agradecido. Es todo un halago que además indica que algo bueno vengo haciendo desde hace años. Uno trabaja con amor y cariño para intentar ser feliz y entregar al público su trabajo de manera honesta. Siempre me he sentido reconocido por el público de Canarias», señala.

Con este galardón, Domingo Rodríguez se une a una lista de grandes artistas reconocidos en el contexto de estos premios por su influencia y aportaciones a la identidad cultural canaria como Braulio, María Mérida, Taburiente, Elfidio Alonso, Teddy Bautista o Mary Sánchez.

«Soy un músico de raíz –señala él mismo-, y contemplo que la música canaria va mucho más allá que sólo un par de acordes. En mi caso, además, puede decir que en mis creaciones siempre está implícito el paisaje de Tetir, su lugar de nacimiento, mi isla, mi familia. Haga la música que haga siempre va a sonar ese paisaje que llevo impreso en el alma», explica este majorero nacido en el seno de una familia profundamente ligada al folclore y cuyo destino musical comenzó temprano bajo la guía de Casimiro Camacho.