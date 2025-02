Doblete trágico, dispar y pucciniano para empezar

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de febrero 2025, 18:47 Comenta Compartir

Con dos óperas breves de Giacomo Puccini, una tan poco habitual en los escenarios que será la primera vez que se represente en Canarias, arranca la próxima temporada la 58ª temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus. El Teatro Pérez Galdós acogerá los días 17, 19 y 21 de febrero, siempre a partir de las 20.00 horas, las funciones consecutivas de 'Il Tabarro' y 'Le Villi', dos óperas muy distintas del genial compositor nacido en Lucca en 1858.

'Il Tabarro' solo se ha representado en una ocasión dentro de la temporada lírica de la capital grancanaria, fue en 1984, apuntó Óscar Muñoz, presidente de los Amigos Canarios de la Ópera (ACO), organizadora de la misma, durante la presentación de este miércoles de los dos títulos puccinianos. «'Le Villi' no se ha hecho nunca aquí y se representa muy poco y no entiendo por qué, porque es fabulosa. Es una ópera-ballet, no una ópera con ballet», señala Ulises Jaén, director artístico de ACO, sobre la importancia que tiene en su desarrollo el rol dancístico que asume en esta producción propia de ACO la compañía de danza de Natalia Medina.

Daniele Piscopo firma la dirección escénica de estas dos óperas de escasa duración pero mucha complejidad. El italiano, habitual de las temporadas de ACO desde hace unos años, destaca que ambas son muy dispares, pese a lo que señala un nexo entre ambas. «Las dos hablan del amor traicionado. En 'Il Tabarro' es ella la que traiciona, mientras que en 'Le Villi' es al contrario. Las dos tienen un final muy trágico y desgarrador, que desgraciadamente sigue siendo una cuestión muy actual», explicó el escenógrafo napolitano.

Las escenografías

En 'Il Tabarro', que se estrenó en Nueva York en 1918, Daniele Piscopo subraya la importancia del «niño muerto» del matrimonio protagonista. Aunque no aparece en la obra, su recuerdo ha marcado su diseño escenográfico mediante elementos simbólicos.

«Un dibujo» fue el punto de partida de su apuesta escénica para 'Le Villi', primera composición operística de Puccini que se estrenó en Milán en 1884. «A partir de ese dibujo imaginé la escenografía para esta ópera sobre un personaje místico de la tradición nórdica. Lo hice con un traje con una cinta muy larga que representa la energía que se va derramando. El baile es muy importante, porque aporta esa energía a los cantantes. En la primera parte de la ópera es una energía muy positiva, mientras que en la segunda es muy negativa», avanzó Daniele Piscopo.

A nivel vocal, estas dos óperas requieren de unos cantantes de primer nivel. La exigencia es máxima y el elenco de esta producción de ACO está a la altura, apunta Ulises Jaén sobre el que encabezan Jonathan Tetelman, Carmen Giannattasio, Dario Solari, Max Hochmuth, David Barrera, Alessandra Della Croce, Francisco Navarro, Marina Díaz, Giacomo Capitta y Giusseppe Reggiori.

Que no sean piezas habituales en los repertorios de los teatros no ha sido un inconveniente para fichar a estos cantantes. «Al contrario, han venido encantados porque pueden cantar algo que en otros sitios no pueden. La mayor parte de los cantantes sueñan con hacer 'Le Villi', pero no pueden porque no se suele programar. Fue facilísimo convencerlos», destacó el director artístico de ACO.

La soprano napolitana Carmen Giannatassio, que no canta en esta temporada desde hace 15 años, se mostró entusiasmada por estrenar el rol de Anna en 'Le Villi'. «Es una ópera pesada y muy complicada. Esta es una gran oportunidad para mí, tanto a nivel vocal como interpretativo. Es un cuento de hadas un poco oscuro, que se desarrolla como si fuera una heredera de las heroínas de Donizetti y Bellini, que mueren por amor y locura. La ópera tiene un final muy dramático y tengo mucha curiosidad por ver cómo sale esta representación», dice entre risas.

El barítono uruguayo Darío Solari se estrena con ACO. En 'Il Tabarro' da vida a Michele, «un hombre tosco que no sabe dialogar», mientras que en 'Le Villi' se pone en la piel de Guglielmo. «En esta historia medieval vive marcado por el dolor. Se puede decir que es un padre casi verdiano», añade.

Para quien será muy especial 'Il Tabarro' es para el veterano tenor aruquense Francisco Navarro. Da vida a un vendedor, el mismo rol con el que debutó en esta temporada hace 40 años. «Vi su debut, yo era muy joven. Puedo decir que ahora lo canta aún mejor», puntualizó Ulises Jaén con admiración hacia este artista isleño.

De medio rol a dos

El tenor norteamericano Jonathan Tetelman es la gran atracción vocal de 'Il Tabarro' y 'Le Villi', las dos óperas breves de Puccini con las que abre su temporada los Amigos Canarios de la Ópera (ACO). En 2023 se estrenó en la misma al dar vida a Loris Ipanov en 'Fedora'. «En aquella ocasión fue como hacer medio rol, ahora hago dos roles que estoy muy contento de interpretar aquí», señaló este miércoles.

Jonathan Tetelman. Juan Carlos Alonso

«Para mí, supone una gran alegría estar aquí de nuevo para interpretar dos óperas que son muy diferentes. 'Il Tabarro' es una ópera muy intensa. No se puede pedir más intensidad en una hora. 'Le Villi', por su parte, es muy diferente. Traer una ópera de estas características es muy importante para el público de Las Palmas de Gran Canaria. Además, porque lo hacemos con una orquesta maravillosa que toca una música estupenda», destacó.

Al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en el foso, estará el italiano Lorenzo Passerini, que acude por tercera vez a la llamada de la temporada de ACO.

Al igual que el resto de artistas, señala que 'Il Tabarro' y 'Le Villi' son dos óperas «muy diferentes». Pero el director transalpino les encuentra una conexión musical. «Son dos óperas muy sinfónicas. Puccini trabajó muy bien la orquesta en 'Il Tabarro' y llegó a decir que es la gran protagonista de esa ópera», aseguró.

Subrayó lo complejas que son las partituras de estas dos óperas, por lo que dijo que solo se pueden llevar a buen puerto si se dispone de «una grandísima orquesta como es la Filarmónica de Gran Canaria».

Como preludio a estas tres funciones, Luis Valle ofrece este jueves, a las 19.00 horas, una charla sobre ambas óperas en la Sala Ámbito Cultura de El Corte Inglés, con entrada libre.