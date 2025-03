Doble cita en el Guiniguada con Yoko Kanno y el 'Cowboy Bebop Live!'

MEOW ON THE BRIDGE

El público grancanario tiene todavía la oportunidad de compartir con Yoko Kanno el concierto 'Cowboy Bebop Live!' este sábado, 22 de marzo, en el Teatro Guiniguada, que se celebrará a las 20.00 horas, como parte del programa de la décima edición del Festival Atlántico de Género Negro Tenerife Noir.

Igualmente, la compositora participará en una entrevista en vivo el domingo 23 en el mismo recinto. Las entradas para el mismo concierto están agotadas en Tenerife, pero aún es posible disfrutar del concierto en Gran Canaria.

La ocasión de compartir el auditorio con la propia compositora es única. Se trata de la primera vez que Yoko Kanno visita territorio español y, más concretamente, para participar en conciertos dedicados de manera exclusiva a su obra musical.

Kanno asistirá al recital, en el que su obra será interpretada por la Big Band de Canarias, bajo la dirección de su fundador, el músico tinerfeño Kike Perdomo y con las voces solistas de Esther Ovejero y Mery Afonso.

Además, el domingo 23 de marzo, a las 11.00 horas, la compositora participará en un encuentro abierto al público y a la prensa en el acto Encore Yoko Kanno Tenerife Noir, en el que la autora ofrecerá su particular visión de su trabajo musical en el medio de los videojuegos y la animación. La entrada es gratuita y también se gestiona por Internet.

Yoko Kanno es letrista, compositora, arreglista y productora musical. Ha compuesto música para películas, dramas de televisión, comerciales, animaciones y videojuegos, además de producir y escribir para varios artistas.

Entre sus obras más notables se encuentran 'Cowboy Bebop', 'Genesis of Aquarion', 'Macross Frontier', 'Ghost in the Shell': 'Stand Alone Complex', la película 'Our Little Sister' y el drama histórico de 'NHK Naotora: The Lady Warlord'. También compuso la canción de apoyo a la campaña de recuperación tras el gran terremoto del este de Japón, 'Hana wa Saku' (Flores florecerán).

En el primer año de la era Reiwa, vigente en el Japón contemporáneo desde 2019, compuso 'Ray of Water', una pieza que celebra la entronización del emperador japonés, interpretada en su honor y el de la emperatriz en el palacio imperial. Su trabajo reciente incluye la música para la adaptación de Netflix de 'Cowboy Bebop' y 'The Makanai: Cooking for the Maiko House'.

Actualmente trabaja en la música para una gran instalación de arte con fuentes en la Expo de Osaka de 2025.

'Cowboy Bebop' adapta los elementos clásicos del género noir a un contexto futurista, creando una experiencia emocionalmente rica y visualmente inolvidable. Es una obra que explora la condición humana a través de los lentes del cine negro, la ciencia ficción y la música.