DJ Avicii, encontrado muerto a los 28 años

«Es con gran pesar que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii», indicó Baron, quien precisó que el joven dj fue encontrado muerto en la capital de Omán «este viernes por la tarde».

La familia «está destrozada y pedimos a todo el mundo -agregó- que, por favor, respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se harán más declaraciones», concluyó

El DJ anunció en marzo de 2016 que se retiraba, al menos temporalmente, de su carrera musical para explorar otros campos y tener más tiempo para «la vida de la persona real tras el artista».

En aquel momento señaló en una larga carta a sus seguidores que no cerraba la puerta a volver a los escenarios, aunque no sería en breve, y señalaba: «Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida».