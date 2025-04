«Disfruto cantando cosas distintas, me gusta no encasillarme»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 16 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La joven soprano grancanaria será este miércoles, a partir de las 20.00 horas, una de las protagonistas del concierto estrella del International Bach Festival, en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus. Cantará en la versión de Johann Sebastian Bach del 'Stabat Mater' de Pergolesi, en una velada en la que también participan como solistas el contratenor uruguayo Maximiliano Danta y el flauta Álvaro Ocatvio. Dirige este concierto Michael Gieler, cuyo programa se completa con el 'Stabat Mater' de Vivaldi y la 'Suite orquestal nº2 VWV 1067', de Bach.

- ¿Cómo afronta el concierto 'Bach (Pergolesi) Vivaldi- Stabat Mater' dentro del International Bach Festival y qué rol asume en las piezas?

-Lo afronto con mucha ilusión y también con respeto, porque es un programa muy especial. El 'Stabat Mater' es una obra que genera una conexión espiritual muy fuerte entre los intérpretes y el público, y poder formar parte de eso es un privilegio. No hay un rol específico como en la ópera, pero por la escritura vocal y el contexto sacro, la soprano suele representar lo más celestial, y en este caso podría entenderse como una voz que da vida al dolor de la Virgen María. Más que interpretar un personaje, intento transmitir ese dolor y esa ternura desde la voz, en diálogo con el resto del conjunto.

«En el 'Stabat Mater' de Bach, más que un rol la soprano suele representar lo más celestial, como una voz que da vida al dolor de la virgen»

-¿Desde un punto de vista vocal, son especialmente exigentes para una soprano como usted?

-Desde el punto de vista vocal, no diría que es lo más difícil que he cantado, aunque tampoco es una obra sencilla. Lo interesante es que esta versión del 'Stabat Mater Tilge, Höchster, meine Sünden' de Bach tiene un enfoque distinto: Este adapta la música de Pergolesi pensando en las voces casi como si fueran un instrumento más dentro del conjunto, lo que exige un control técnico y estilístico muy preciso. Para mí, sin embargo, el reto más significativo ha sido el idioma. Aunque llevo varios años formándome en un país germanoparlante y tengo contacto con el alemán desde bastante joven, una cosa es hablar el idioma y otra muy distinta es pronunciarlo con la precisión, musicalidad y expresividad que requiere una obra como esta. Ese nivel de detalle fonético, especialmente en un texto tan cargado de contenido espiritual y afectivo, me exige una concentración y preparación extra.

- ¿Se siente cómoda cantando piezas del barroco o se decanta más por otros estilos líricos?

-Sí, me siento cómoda con el Barroco porque mi voz encaja bastante bien con ese repertorio, pero también me gustan otros estilos. El bel canto, por ejemplo, me atrae. En general disfruto cantando cosas distintas, me gusta no encasillarme y poder adaptarme a lo que cada estilo pide.

- ¿Con qué se queda de la versión que Bach hizo del 'Stabat Mater' de Pergolesi? ¿Había participado antes en un concierto con esta pieza?

-Me parece muy curioso cómo Bach coge una obra tan claramente italiana y la transforma a su manera, dándole ese toque más alemán, más estructurado. Cambia el texto, añade contrapunto, y aún así conserva la esencia emocional de la pieza. Tiene otra energía, pero sigue siendo muy intensa. Es la primera vez que canto el 'Stabat Mater', tanto en su versión original como en esta adaptación de Bach, así que lo estoy disfrutando mucho desde el descubrimiento.

- ¿Y con qué se queda del de Vivaldi?

-Esa parte no la canto yo, le corresponde al maravilloso contratenor que me acompaña, Maximiliano Danta. Es un lujo compartir escenario con él.

-Dirige el concierto Michael Gieler. ¿Ha cantado antes bajo su dirección?

-No, es la primera vez, y estoy encantada. Los ensayos han sido muy enriquecedores y su profesionalidad se nota desde el primer momento. Es un placer trabajar con él.

«En junio interpretaré el rol principal de 'The Boatswain's Mate', de la compositora y sufragista Ethel Smyth»

- ¿Cómo valora iniciativas como la del IBF en Canarias, en plena Semana Santa?

-Me parecen fantásticas. Es una forma muy bonita de acercar la música de Bach a la gente de la isla, y además en un contexto tan especial como la Semana Santa.

Ana Marqués. C7

-Tengo entendido que reside usted en Viena. ¿Sigue allí con su formación y qué proyectos tiene a corto plazo?

-Sí, estoy en mi último año de carrera en la Universidad de Música y Arte de Viena (MDW), con el profesor Peter Edelmann, con quien estoy muy contenta. En junio interpretaré el rol principal de 'The Boatswain's Mate', una ópera poco conocida de la compositora y sufragista Ethel Smyth. Será una producción artística de Elena Artisi con dirección musical de Peter Joyce. Además, tengo otros conciertos en Viena, algunos de ellos en contextos más íntimos y privados.

- ¿Echa de menos más llamadas desde Canarias para contar con usted y con otros cantantes canarios que están formándose o residen fuera para conciertos y montajes operísticos?

-Yo estoy muy agradecida con las oportunidades que se me están dando desde la isla, especialmente en esta etapa inicial de mi carrera. Por ejemplo, el pasado diciembre tuve la suerte de volver a cantar el 'Oratorio de Navidad' de Bach por segundo año consecutivo en el Auditorio Alfredo Kraus. También participé el pasado marzo en el Festival de Ópera de Las Palmas, interpretando el rol de Frasquita en 'Carmen', junto a otros artistas canarios como David Barrera o Fernando Campero, bajo la dirección de Rafael Sánchez Araña, también canario. Me siento afortunada.

- ¿Es una percepción equivocada o a los programadores de las islas les cuesta mucho dar la alternativa a los cantantes jóvenes canarios?

- Es una pregunta compleja y no sé si tengo la perspectiva completa para responderla. En mi caso, he sentido apoyo y confianza por parte de instituciones y festivales en Canarias, y creo que poco a poco se está abriendo más espacio a los jóvenes talentos de las islas.