El discurso de Melendi atrapa corazones en los Premios Dial 2022

Los Premios Dial volvieron a poner el pasado jueves la alfombra verde al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife en una noche donde Melendi demostró, una vez más, por qué es un ídolo de masas.

El cantautor dejó momentos estelares en la gala presentada por Edurne, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas tras un emotivo discurso. En calidad de artista invitado, el ovetense ofreció unas bonitas palabras donde remarcó que no necesitaba venir a los Premios Dial a recibir ningún galardón: «Para mí, el premio son ustedes».

Tras ganarse los aplausos del público, Melendi continuó con su intervención celebrando estar de vuelta en los Premios y regalando a los asistentes unas reflexiones que bien podrían ser la letra de algunas de sus canciones. «Que no todas las palabras sean imperativas», «que no todas las miradas sean desconfiadas» o «que no todos los sueños sean durmiendo» son algunas de las frases para el recuerdo que dejó en el escenario. Además, el artista fue el responsable de entregar el Premio Dial Latino al cantante y compositor mexicano Carlos Rivera.

Melendi regresa a Canarias

Después de una noche inolvidable, Melendi confirma su regreso a las Islas con motivo de su gira Likes y Cicatrices, que le llevará a Gran Canaria el 28 de octubre (Gran Canaria Arena) y a Tenerife el 29 de octubre (Palmetum de Santa Cruz). En este tour, el cantante presentará al público canario su undécimo álbum, con temas como La Boca Junta, que ya supera las 30 millones de reproducciones en Spotify.