El pianista japonés Nobuyuki Tsujii, alias Nobu, se estrena este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus, dentro de la temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC). El artista, ciego de nacimiento, afronta una de las piezas más complejas del repertorio, el 'Concierto para piano nº3' de Rachmaninov. Andrew Manze también se estrena al frente de la OFGC en una velada que se completa con la 'Sinfonía nº5' de Williams Vaughan.

-¿Qué nos puede decir sobre el 'Concierto para piano nº 3' de Rachmaninov, que interpretará con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria?

-Este concierto es extremadamente difícil de interpretar, pero como muchos pianistas, siempre había querido tocarlo, así que lo aprendí en 2014 para mi debut en el Reino Unido. Además de ser técnicamente exigente, también me pareció complicado en tér-minos de expresión y arte: me tomó un tiempo sentirme satisfecho para interpretar esta maravillosa pieza. Requiere una gran concentración y fuerza física durante toda su duración. Es la primera vez que actúo con la OFGC, pero estoy muy emocionado y espero que todos disfruten de nuestra colaboración.

-¿Qué hace que este concierto sea uno de los más exigentes del repertorio?

-El tercer concierto para piano es, con diferencia, el más largo de los conciertos de Rachmaninov. ¡También hay muchísimas notas que memorizar! Algunos pasajes son particularmente difíciles de coordinar adecuadamente con la orquesta, por lo que me aseguro de escuchar con mucha atención las señales musicales y sentir la música, de modo que podamos tocar en perfecta armonía. Para mí, sin duda, es uno de los conciertos más difíciles de Rachmaninov.

-¿Había trabajado antes con el director Andrew Manze antes de este concierto?

-Sí, trabajé con el maestro Manze anteriormente en Hannover con su orquesta, la NDR Radiophilharmonie, en otoño de 2019, como parte de su Festival Beethoven. Interpretamos juntos el 'Concierto para piano nº 5' de Beethoven, el 'Emperador', ¡y fue un gran placer! Estoy muy emocionado de reunirme con él de nuevo para interpretar un repertorio tan diferente.

-¿El hecho de ser ciego hace que su conexión con la orquesta y el director sea más intuitiva al interpretar?

-Para ser honesto, no lo sé, ya que la forma en que toco el piano y actúo con las orquestas nunca ha sido diferente. Como cualquier músico que interpreta un concierto, hay aspectos intuitivos al trabajar con el director y la orquesta, además de otros que requieren algo más de discusión previa o tiempo específico en los ensayos para lograr hacer una gran música juntos.

-¿Cómo comenzó su camino en la música? ¿Alguna vez su ceguera fue un obstáculo, o cree que ha mejorado su sensibilidad musical y artística?

-Realmente no creo que mi discapacidad visual sea un obstáculo cuando se trata de hacer música, y no sé si ha mejorado mi sensibilidad musical o artística. Cuando era niño, me regalaron un piano de juguete que tocaba con gusto todos los días, acompañando feliz el canto de mi madre. Era algo que podíamos disfrutar y experimentar juntos a través del sonido. Puedes aprender más sobre mis primeros pasos en la música y la alegría que me proporcionó viendo 'Touching the Sound: The Improbable Journey of Nobuyuki Tsujii', que también da una idea de cómo fui aprendiendo música con el paso de los años.