El director de orquesta grancanario Rafael Sánchez-Araña avanza cómo se gestó y cómo afronta su estreno en junio de 2026 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde se alterna en la dirección de la ópera 'El gato montés', de Manuel Penella, junto a José Miguel Pérez Sierra.

-¿Cómo se ha gestado este proyecto de 'El gato montés' en el Teatro de la Zarzuela de Madrid?

-He trabajo varias veces con el Maestro Pérez Sierra, el actual director musical del Teatro de la Zarzuela, y después de estas experiencias conjuntas me comunicó su intención y la del Teatro de invitarme a esta nueva producción como segundo director. Fue una gran alegría para mí y desde aquí agradezco una vez más a todas las personas que lo han hecho posible.

-¿Qué nos puede avanzar de esta nueva producción en la que comparte la dirección musical con José Miguel Pérez Sierra y la dirección de escena la firma Christof Loy?

-Será una nueva producción del Teatro de la Zarzuela y esto siempre es una grandísima motivación. José Miguel Pérez Sierra es actualmente uno de los directores españoles más importantes, por lo que trabajar con él siempre es sinónimo de excelencia a todos los niveles, humano y profesional. Con Christof Loy será la primera vez que trabajaremos juntos y estoy muy ilusionado por coincidir con un artista de su nivel. En estos momentos es uno de los directores de escena más relevantes del panorama internacional. Del resto del elenco, conozco a varios solistas como Miren Urbieta que hará de Soleá, con la cual acabo de hacer 'Carmen' en la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria y a Carol García, que interpretará a la Gitana. Nos conocimos en 2012, en la Ópera de Burdeos haciendo un 'Barbero de Sevilla'. También estará Manel Esteve que hará el rol de Padre Antón o Gerardo Bullón, que hará el Hormigón, entre otros.

- ¿Ya se ha reunido con Pérez Sierra para abordar esta pieza desde un mismo punto de vista musical o cada uno tendrá libertad para llevarla al terreno que crea más conveniente?

-Aún no, pero queda tiempo todavía. En cualquier caso, él es el director principal de la producción y yo me adaptaré a lo que decida, aunque no creo que su versión y la mía sean muy alejadas. Es un director especialmente sensible para la voz y la escena y tiene una forma de dirigir con la cual coincido plenamente.

- ¿Considera su debut en el Teatro de la Zarzuela un punto de inflexión en su carrera?

-Pues sin duda es un punto muy importante en mi carrera. También debo reconocer que es un debut esperado y deseado. La zarzuela es un género que ha sido muy cercano para mí desde mi adolescencia como violinista, y mucho más desde que asumí la titularidad de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y la dirección musical de la Temporada de Zarzuela de Canarias. Afortunadamente, la zarzuela está teniendo un nuevo resurgir en España y fuera de ella y se le está dando el valor que merece, aunque todavía queda camino.

- ¿Qué destacaría de esta ópera de Manuel Penella?

-Es una ópera española dividida en tres actos y está ambientada en escenarios costumbristas sevillanos. Narra el drama de amor entre un torero y un bandolero enfrentados por los favores de la gitana Soleá. Una de las particularidades que yo destacaría es que posee una gran influencia del verismo italiano, con grandes momentos musicales a la altura de Mascagni o Leoncavallo. Desde el punto de vista de la interpretación, hace que este tipo de óperas veristas siempre se conviertan en un reto, para poner en consecuencia a la escena y al foso, convirtiéndose la orquesta en un personaje más de la trama y no solo en un acompañamiento.

- ¿Qué otros proyectos que tenga previstos para los próximos meses nos puede avanzar?

-El próximo mes de junio tengo el centenario del convento de Las Dominicas en el municipio de Teror junto al Coro y Orquesta Sinfónica de Las Palmas y los solistas Francisco Corujo y Blanca Valido, donde interpretaremos el 'Stabat Mater' de Francisco Brito y en la segunda parte repertorio de zarzuela y popular. Justo después dirijo 'La Traviata' de Verdi en los Jameos del Agua de Lanzarote, junto a Ruth Terán, Javier Franco, Juan Antonio Sanabria y Sandra Ferrández, entre otros. Ya en el mes de septiembre comienzo con la 34ª Temporada de Zarzuela de Canarias con dos títulos emblemáticos: 'La Revoltosa' de Chapí y 'El dúo de la africana' de Fernández Caballero. A finales de este año realizaré una grabación de un nuevo disco de repertorio canario en formato sinfónico-coral y además tengo algunas propuestas de conciertos para 2026 que se están gestando en Chile, Croacia e Italia, aunque todavía no puedo dar más detalles. Paralelamente, compagino mi actividad de director con varios proyectos compositivos con los que estoy especialmente ilusionado. Espero muy pronto poder hablar de ellos.

- ¿Le está resultando más difícil de lo que esperaba hacerse un hueco profesional o se ha encontrado lo que ya se imaginaba?

-Hay momentos de realización e incertidumbre como en cualquier profesión que no tenga una estabilidad. La dirección de orquesta requiere de mucha paciencia y constancia y normalmente las carreras artísticas que se mantienen en el tiempo, son aquellas que van creciendo poco a poco. El mercado hoy en día es infinitamente mayor que hace solo 30 años y la competencia ha crecido exponencialmente. Creo que las oportunidades hay que trabajarlas y gestionarlas con bastante tiempo e inteligencia. En mi opinión, lo más importante en esta profesión es saber cuándo decir que no. Hay ocasiones que se te presentan oportunidades en las cuales tu corazón te dice sí, pero tu razón, no. En esas situaciones es donde realmente tienes que pensar con la cabeza fría. Decir que sí, si aún no es el momento o ciertas condiciones no se cumplen, puede ser realmente perjudicial para tu carrera. Es muy importante saber ir dando los pasos correctos con claridad y honestidad, sin perder la ambición y las ganas de seguir creciendo.

- ¿Cuál considera que es su punto fuerte como director?

-A las directoras y directores de mi generación una de las competencias más difíciles de conseguir es la experiencia en el repertorio lírico, ópera y zarzuela fundamentalmente. La experiencia en el foso. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido porque he dirigido mucho lírico desde que terminé mis estudios en Alemania hace casi diez años y eso tal vez me ha hecho tener un repertorio más equilibrado. El trabajo de foso requiere de unas competencias muy diferentes al sinfónico y las oportunidades en ambos campos, lírico y sinfónico, también son diferentes en número.