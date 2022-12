Sia destrona a Mariah Carey como reina de la Navidad en Spotify España

'Snowman' de Sia es la canción navideña más escuchada de 2022 de Spotify España por encima incluso de la reina mundial de los villancicos desde hace años, 'All I Want For Christmas' de Mariah Carey, que en este país hubo de conformarse con la segunda plaza.

La plataforma sueca de audio en «streaming» ha publicado este martes la clasificación de los cortes festivos más populares, cuyo consumo creció a lo largo del último año un 24% en comparación con 2021, en parte gracias a las más de 44 millones de listas dedicadas a esta temática.

De acuerdo con este «ránking», por detrás de los citados temas de Sia y Mariah Carey se posicionaron 'Last Christmas', de Wham!, en tercer lugar; 'Casa de Papel (feat. Jul) - Remix', de El Jhota, Jul y Los del Control, en cuarta posición, y «Santa Tell Me», de Ariana Grande, en quinto lugar.

Hasta completar los diez primeros lugares, aparecen por este orden: 'Jingle Bell Rock', de Bobby Helms; 'It's Beginning to Look a Lot like Christmas', de Michael Bublé; 'Hallelujah', de Pentatonix; 'Rockin' Around The Christmas Tree', de Brenda Lee; y 'Mistletoe', de Justin Bieber.

Los villancicos tradicionales más populares en Spotify España fueron 'Feliz Navidad' de José Feliciano, que se coloca en la posición décimo tercera, y 'El Burrito Sabanero', en la vigésimo tercera.