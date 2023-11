«Después de trabajar con Leiva, soy otra»

Patricia Lázaro, después de sorprender a crítica y público con 'Todo irá bien mamá', su primer disco, en el que mezcló toda su producción musical anterior, y acompañar a Leiva en su gira 'Nuclear', regresa a Gran Canaria para presentar 'Gloria Pelea', segundo trabajo como cantautora, a guitarra y voz. La cita se enmarca en el ciclo 'Patios Encantados', programa musical gratuito impulsado por la Casa-Museo León y Castillo de Telde, tendrá lugar el día 24 de noviembre, a las 20.00 horas, con entrada libre, hasta completar aforo.

La cantante granadina avanza que realizará en su directo «un recorrido también por mi primer disco, 'Todo irá bien mamá'». «Este segundo disco es mucho más roquero y no es tan fácil llevarlo a este formato en solitario En este tipo de conciertos, me gusta hacer un 'greatest hits', un resumen de todo mi trabajo hasta ahora», añade.

Explica que siempre se ha fijado en la parte sonora de la vida. «En cuanto aprendí a escribir, empecé a llevarlo a la escritura artística. Me fascinaba escribir lo mismo que cantar y, a los 14 o 15 años, cuando cogí una guitarra por primera vez en casa de mi abuelo, ahí sí que recuerdo que quería ya hacer canciones», recuerda. «Justo en el tiempo en el que mis padres me apuntaron a danza, mi profesor de música y de coro le dijo a mi madre que tenía una facilidad pasmosa para la música y que debería estudiarla. Lo cierto es que lo artístico se me dio siempre bien».

Premiada en 2010

En 2010 ganó el tercer Certamen de Canción de Autor Joven de Las Palmas de Gran Canaria y más tarde formó parte de 'Generación Ochentí', hermoso proyecto que juntó a diez compositores nacidos entre los 80 y los 90 los embarcó en dos grandes giras a lo largo de toda España, en donde coincidió, entre otros, con Rozalén. «'Generación Ochentí' surgió de una manera muy natural. Era una época de una ebullición tremenda de compositores y compositoras de esa generación nacida en los 80. Cuidábamos mucho las letras, compartíamos entre nosotros las canciones. Y al final, surgió este proyecto, de la mano de Álvaro Laguna, Dani Fernán y Antonio Hernando que, en aquella época era conocido como 'Petete'. Por aquel entonces formaban un trío, que se llamaba 'Los tres en raya'. Allá que nos fuimos todos en dos coches a recorrer España, y aprendimos una barbaridad», agrega Lázaro.

Patricia Lázaro tocará en Telde. C7

'Todo irá bien mamá' (2015) fue su primer trabajo en solitario, un disco muy personal con cierto aire nostálgico. «Los discos no se pueden resumir. Sí me costó mucho trabajo grabarlo, fue un proceso arduo, al igual que 'Gloria Pelea', mi segundo disco, aunque por otras razones. Lo que menos me cuesta es hacer canciones, a pesar de que soy muy exigente y perfeccionista en lo artístico. Después, materializarlo, grabarlo y 'moverlo', me cansa mucho y constantemente creo que me estoy equivocando. Cuando compongo una canción, sé perfectamente cuándo está terminada, perfecta, por más que a lo largo de su vida vaya cambiando. En la confección del 'traje' de una canción, lo que se añade luego es donde me cuesta discernir si lo que me está palpitando es realmente lo que yo quiero y me gusta ver en algo que se va a quedar registrado», sostiene.

Una gira transformadora

Lázaro, que ha compartido gira con Leiva, califica que circunstancia como la experiencia musical más fuerte que ha tenido. «Fue enriquecedor al máximo, pero complicado. Probé cosas muy difíciles que no había hecho antes y que ahora sé que puedo llegar a hacer. Aprendí muchísimo. Nunca me había encontrado en un ámbito así, ni con una responsabilidad tan grande, formando parte de un engranaje tan engrasado. Después de esa experiencia, soy otra».

Patricia Lázaro. C7

Ahora regresa al ruedo musical con 'Gloria Pelea', una propuesta mucho más cercana al rock, sin perder la conexión poética. Ha sido definida como 'poeta maldita', con la mirada fija en La otra sentimentalidad (concepto poético propuesto en Granada en 1983 por Luis García Montero, Javier Egea y Álvaro Salvador. «La poesía me mueve desde que tengo uso de razón. La visión poética del mundo es mi manera de existir. En 'Gloria Pelea' se profundiza esta visión poética, se afina. Es una propuesta más cercana al rock porque es menos fronteriza. Algunas veces han calificado mi primer disco con ese adjetivo, entre otros muchos. Este es un disco, sin duda, más agresivo, es otro tipo de grito, más visceral. Hay más rabia en este disco. Y más madurez también», añade.

Las redes

Para promocionar su música usa las redes sociales. «Me parece una manera muy libre e igualitaria de poder expresarnos. Yo nací en el 85. No ha sido fácil adaptarnos al nuevo universo virtual, a mí me apabulla. Me mantengo muy vigilada por mí misma, para que no me hagan daño, para que no me hagan perder tiempo y por mantenerme enfocada en lo real, en lo que pasa. Pero me cuesta, porque es un monstruo gigante», concluye la granadina afincada en Madrid.