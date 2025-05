David Duque: «No nos hacemos una idea de lo que le queda al timple por crecer»

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 5 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Para no contar con antecedentes musicales en su familia, David Duque se tomó en serio la que con seis años de edad decidió que sería su profesión, al iniciarse primeramente con la guitarra y con el timple después en la escuela santacrucera de Los Campitos, cuando contaba con once. Fernando Hernández León le inculcó el respeto por la música con la que ha logrado especializarse en dirección coral, orquestal, composición y música moderna, así como ser premiado en diferentes festivales internacionales de guitarra clásica.

El timplista tinerfeño es uno de los protagonistas del cartel de la 12ª edición del Encuentro de Timples de La Graciosa que se celebra el día 9 y 10 de mayo en Caleta del Sebo, ofreciendo su directo en la jornada del día 10, en el que formulará un recorrido por la historia del timple para dejar clara las raíces del instrumento y lo que ha sido su evolución.

Duque, que trabaja en la transcripción, adaptación y composición de obras para timple solista e incluyendo el timple en formatos de música de cámara en el ámbito académico, no tiene reparo en afirmar que sus grandes referentes han sido Domingo Rodríguez 'El Colorao', José Antonio Ramos y Benito Cabrera, de quien recibió clases durante siete años. «Son memoria viva de la cultura de Canarias», dice el músico que ha debutado como solista de timple en la sala sinfónica del Auditorio de Tenerife y actuado, entre otras, con la Orquesta de Cámara de Canarias.

El timplista opina que el instrumento más icónico de Canarias tiene aún mucho margen de desarrollo. «El timple es un instrumento emergente. No solo tiene posibilidades de crecimiento exponencial, sino que con total seguridad puedo indicar que está en su mejor momento ahora mismo. Hay más timplistas que nunca y por lo general pertenecemos a una nueva generación que nos nutrimos unos de otros, nos apoyamos, realizamos proyectos en común... Todavía queda por afrontar un trabajo increíble con el instrumento tradicional, de profesionalización del mismo con su inclusión como enseñanza reglada en el conservatorio. Dentro de unos años saldrán los primeros profesionales titulados en timple. Dentro de 50 años estará aún mejor que ahora y dentro de cien estará mil veces mejor que dentro de 50. No nos hacemos una idea de lo que le queda al timple por crecer», agrega convencido Duque.

Transcripciones

Hace años que trabaja con transcripciones de partituras con la música histórica y académica como el Barroco, Renacimiento, Clasicismo o Romanticismo. «En mi primer trabajo discográfico editado en 2022, 'Diálogos entre raíces', junto al reconocido guitarrista Luis Alejandro García, introduzco música de Bach, Astor Piazzola, el Padre Soler, Stravinsky o Vivaldi. Selecciono con mucho cuidado los repertorios históricos para que su resultado sean vistosos interpretados al timple. Muchas personas se quedan sorprendidas y no se imaginan que el timple pueda ser capaz de sonar tan bien interpretando a Bach o Mozart». No obstante, según Duque, son muchos los músicos clásicos que aún sigue observando al timple como un instrumento menor y dudando de sus condiciones y posibilidades como instrumento solista de conciertos.

«Tendré entre 17 o 18 timples y de concierto una decena. Al más cariño que le tengo fue al primer timple de concierto que me compró mi madre con mucho esfuerzo cuando empezó a estudiar el instrumento con Benito Cabrera hace veinte años, que adquirió al gran maestro y revolucionario del timple Manuel Alonso, del popular taller Kima», recuerda el también profesor de la Escuela Municipal de Música y Danza Villa de La Orotava desde 2018.

«El timple es hermano de otros instrumentos que provienen de la música popular como el cuatro venezolano, el charango, el tiple, el cavaquinho... El caso de nuestro instrumento más conocido creció con el talento de Totoyo Millares o Agrícola Álvarez, entre otros, que explotaron sus posibilidades sonoras con punteados y nuevas melodías más allá del modesto furrungueo parrandero. También los constructores de timples añadieron nuevos trastes lo que permitió al instrumento seguir creciendo. Tras esta primera generación llegó la que explota realmente sus posibilidades con Benito Cabrera, Domingo 'El colorao', el fallecido José Antonio Ramos... Llevaron el timple a su máximo esplendor, acercándolo a los repertorios clásicos con las Orquestas Filarmónica de Gran Canaria y Sinfónica de Tenerife, jazzísticos o modernos», sostiene Duque.

El concierto

En su concierto de La Graciosa en el que estará acompañado del multiisntrumentista Félix Morales o la percusionista Karina Martín, entre otros, «el público podrá apreciar cómo el timple pasa de ser un instrumento tradicional para aportar sonidos nuevos. El maridaje con las raíces va implícito en el instrumento», añade el tinerfeño, para quien es una satisfacción estar en esta edición del evento junto al timplista majorero Pedro Umpiérrez y al lutier David Sánchez. «Umpiérrez me parece un timplista extremadamente singular y particular, de lo mejor que hay ahora mismo en el panorama del instrumento. Realiza un trabajo increíble fusionando la tradición con la música moderna, con un lenguaje que solo tiene él. De David Sánchez tengo cuatro instrumentos de conciertos realizados por el lutier en cuatro épocas distintas de su carrera, y en La Graciosa emplearé uno con el que he tocado muy pocas veces».

«Me cautivan todas las propuestas musicales que estén realizadas desde el corazón, desde el arte, desde el discurso formulado a través de la música con el deseo de comunicar y transmitir unos sentimientos y emociones. Me seduce tanto el Heavy Metal si responde a este criterio como un concierto sinfónico», aclara.

Está inmerso en varios proyectos. Uno es a dúo para timple y piano con el compositor conejero Ernesto Alemán, con repertorio inédito y transcripciones de piezas barrocas. También se suma un nuevo espectáculo que se presenta el día 30 de mayo en el Teatro Leal de La Laguna, que acometerá con el guitarrista Alejandro García.