Dania Dévora: «El próximo enero tiene que decidirse la continuidad del Womad»

Enero será clave para la continuidad o no del festival Womad en Las Palmas de Gran Canaria y en Cáceres. Así lo apunta la productora Dania Dévora, que ha llevado la gestión y la dirección artística de este evento en España durante los últimos treinta años y que el pasado 13 de noviembre anunció que daba un paso a un lado.

«La continuidad del festival se tiene que decidir pronto. Este festival te absorbe todo el año, no permite parones. Creo que tanto en Cáceres como en Las Palmas de Gran Canaria está consolidado, con la salvedad de que no sabes lo que pasará, porque se necesita el compromiso de las instituciones públicas. En enero debe decidirse todo, está previsto que se sienten los patronos de aquí [Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias] con la organización británica, que tampoco tiene dudas sobre la continuidad. Ese mes debe estar definido el esquema básico, por lo menos», reconoce Dania Dévora.

No hay que olvidar que el Womad es gratuito para la ciudadanía, por lo que sin el apoyo económico público no sería viable. «Es un festival gratuito y hay que tener muchas voluntades para que eso sea posible. No hay retorno de taquilla. La organización acata cualquier decisión política al respecto, pero no sé si las instituciones se lo plantean. Hay parte de una estructura que pagas en tu rendimiento personal y el ciudadano tiene derecho también a disfrutar. A los responsables políticos les toca decidir con qué. En Chile, el Womad empezó de pago y se ha transformado en una copia del nuestro. México está a punto de abrirse en 2024 y tendrá también un formato similar al de aquí. En Roma una parte es gratuita y otra no, pero parece que se inclina hacia un modelo gratuito», señala la productora.

Un adiós irrevocable

El Womad de Cáceres, que tradicionalmente se desarrolla en primavera, tiene menos margen de maniobra para 2024. «Está encausado, pero es algo que ya no me compete a mí. La próxima edición está caminando por parte de quienes lo llevarán», asegura sin entrar en detalles.

Subraya que su adiós a la organización de las dos citas españolas es total. «Llegué tras una reflexión dura de narices y muy meditada. ¡Fueron 30 años! También es irrevocable. Tenía la decisión tomada desde el 15 de noviembre de 2022, cuando acabó el festival del parque de Santa Catalina. Ese día se lo anticipé a Chris Smith. No lo esperaba», recuerda Dévora. «También le dije que quería cumplir con lo firmado, un año más en Cáceres y otro en Las Palmas de Gran Canaria. También quería cumplir con las dos ciudades, porque en las dos tengo un sentimiento de cariño y agradecimiento absoluto», añade.

Su sucesión

Dania Dévora reconoce que está cerrando «los flecos pendientes» de la 30ª edición celebrada hace un par de semanas a los pies del Auditorio Alfredo Kraus. Desconoce, dice, la fórmula por la que optará la organización británica que encabeza Peter Gabriel para la gestión de las dos citas en España, si finalmente hay acuerdo para que se lleven a cabo en los próximos años. «Lo normal es que la dirección se lleve desde Reino Unido y que busquen a alguien que lo gestione en las sedes. Yo he sugerido algo, pero es solo un deseo, la decisión es de ellos. Lo que quiero, y es en lo que tengo constancia que se trabaja, es que no sea un cambio traumático, porque al final lo que la gente quiere es seguir disfrutando del festival tal y como lo conoce». Y es que Dania Dévora defiende que el Womad no es solo un festival al uso. «No es una sucesión de conciertos, es otra cosa. Si lo conviertes en una sucesión de conciertos, está perdido», defiende con rotundidad.

El Womad se estrenó en la plaza de la Música y el parque Litoral El Rincón este año. Arcadio Suárez

De ahí que, cuando se decidió que para la última edición abandonara el parque de Santa Catalina, por las obras de la MetroGuagua, y se trasladase a la plaza de la Música y el parque Litoral El Rincón, Dévora y su equipo en la isla tuvieran claro que había que crear una atmósfera diferencial. «Le dije a la organización en Reino Unido que tenían que venir, ver el nuevo espacio y que necesitaba cien banderas para crear el mundo Womad. Había una cosa importante, que me parecía esencial. Que la gente que fuera no tuviera la referencia de otros conciertos en ese espacio, sino que viviera un espacio nuevo en el que el Womad se acercaba de nuevo al mar», destaca en alusión a una primera entrega que arrancó en el año 1993 en la arena de la playa de Las Canteras.

«Terminar mi etapa en el festival al lado de donde nació, aún me pone la piel de gallina. A cien metros de pisar la arena. El nuevo emplazamiento me parece que un sitio maravilloso. Lo que había que resolver era respetar la convivencia con el Auditorio. Ellos tienen una planificación de un año y nosotros nos sentamos con ellos con la nuestra la primera semana de octubre. Hubo una sintonía total, como no podía ser menos», destaca.

Sus cinco momentos

Dania Dévora reconoce que «se viene arriba» y comenzara a contar anécdotas de sus 30 años como responsable del Womad en España estaría horas y horas hablando. Pero sí que sintetiza y se queda con cinco momentos que considera esenciales.

Una de las actuaciones del último Womad. Arcadio Suárez

«Suena a tópico, pero tengo en mi retina, en mi memoria grabado, cuando se abre el primer Womad en Las Canteras, en el 93. Nunca imaginé que la reacción de la ciudadanía iba a ser así. Ni en el mejor de mis sueños. Me desbordó. También fue muy importante el mismo momento de verlo en otro espacio bastante similar, en Maspalomas. Fue un momento mágico, además en aquella ocasión la madre naturaleza nos brindó la luna azul. Fue inolvidable. Aquí no tenemos Plaza Mayor, así que ir al parque de Santa Catalina, un espacio de mi infancia, también fue muy especial. El festival miraba de nuevo desde el istmo, pero desde otro punto. La experiencia en Fuerteventura también fue muy especial, ver allí todas las banderas del Womad y el ambiente que se generó fue importante. Y qué duda cabe, la vuelta en 2017 a Las Palmas de Gran Canaria, de donde se nos había invitado a marcharnos», apunta.

Tras su adiós al Womad, sigue con proyectos como el Maspalomas Soul Festival, los ciclos Arrecife de las Músicas y Voces de Ellas, o las giras en España de la Alvin Ailey American Dance Theater y Ailey II, entre otros.