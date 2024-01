Dácil Santana: «Jamás hablo de lo que no he tocado, besado o vivido»

A Dácil Santana le gusta llevar su carrera 'al golpito'. Sin prisa, pero sin pausa, ha logrado, gracias a su versatilidad, hacerse un hueco en el panorama musical canario, donde ha logrado ser número 1 de Los 40 Principales hasta en cinco ocasiones. Aún así, en 2016, se cargó al hombro su guitarra y se instaló en Madrid, donde consiguió un contrato que le permitió componer música para sus artistas preferidos, con los que, más tarde, ha tenido oportunidad, incluso, de compartir escenario. Pedro Guerra, Marwán, Andrés Suárez, Funambulista o Diego Ojeda son algunas de las figuras actuales de la canción de autor que la han 'arropado' en esta larga travesía de fondo que es el mundo de la música.

El próximo viernes, día 26 de enero, a las 20.00 horas, regresa al ciclo musical 'Patios Encantados' de la Casa-Museo León y Castillo de Telde para ofrecer un recorrido por canciones que la han acompañado desde el comienzo. «Desde la balada más intensa, hasta una cumbia, sin perder la esencia y la identidad de quien escribe para salvarse», afirma rotunda la cantautora. Este año, la artista lanza por fin su esperado nuevo álbum 'Tengo que decirte'. «Es un disco en el que he trabajado durante todo el 2023, 14 historias que ojalá acompañen a muchos de ustedes pronto. Alguna canción la estrenaré el día 26», anuncia enigmática.

«Estoy muy ilusionada con los proyectos que vienen y las canciones que formarán parte del nuevo show», concluye, esperanzada.

Comienzos

Sus primeros trabajos, 'Abril' (2015) y 'Desaprender' (2017), le llevaron a tener la oportunidad de trabajar mano a mano con artistas de la talla de Pedro Guerra, Andrés Suarez, Marwán, Funambulista o Diego Ojeda, entre otros nombres de la escena nacional de la canción de autor. «Me siento muy agradecida de haber compartido escenario y tiempo de vida con artistas que son máximas influencias de mi carrera como cantautora y compositora de artistas», destaca Dácil. De entre ellos, escoge un instante inolvidable. «Un momento que no olvidaré fue cantar con Marwán su canción 'Carita de tonto'. Fue la primera 'cover' que subí a las redes sociales cuando empecé a tocar la guitarra. ¿Quién diría que unos años después la estaríamos cantando juntos?», se pregunta la artista, mientras recuerda con ensoñación el camino recorrido. «Lo más bonito siempre será compartir la pasión y los sueños. He cumplido algunos que ni siquiera soñé», añade.

Tras lograr el éxito en la escena musical canaria, Santana dio el salto a la capital y ha dedicado varios años a componer para otros artistas. Pero, ¿cómo es el proceso creativo cuando no es una misma la que interpreta lo que compone? «Escucho durante varios días o semanas al artista o grupo», explica con detalle la artista.

Dácil Santana. C7

«Estudio su forma de expresarse, el lenguaje que utilizan, la emoción con la que transmiten sus letras y en qué rueda de acordes se suelen mover. Esto es suficiente para empezar a crear; yo lo llamo 'disfrazarme', pero no dejo de ser yo. Lo que escribo lo he tenido que sentir o experimentar, jamás hablo de lo que no he tocado, besado o vivido», enumera como normas esenciales de composición.

La inspiración

Después de vivir el proceso de crear para otros compañeros, volver a pisar el escenario puede crear sensaciones encontradas, pero no sucede así para Dácil Santana. «Componer para otros me hace igual o más feliz que hacerlo para mí», asegura. «Disfruto de la música, sea cual sea su fin. Interpretar mis canciones, sin hacer versiones, es uno de los mayores retos y el camino más difícil que he podido elegir... Y lo quiero seguir haciendo», se propone decidida.

Las fuentes de inspiración de Santana a la hora de componer para ella o para otros son, sin embargo, las mismas. «Mis emociones, lo que no me deja dormir o lo que me enfada son algunas de ellas. Pero, sobre todo, me inspiro en la fortaleza, la superación y el amor propio», destaca a modo de leitmotiv.

Dentro de su catálogo de temas originales, destaca la canción 'Nada Es como Ayer', escrito expresamente para convertirse en la sintonía de cabecera del programa 'Cuánto Hemos Cambiado' de Radio Televisión Canaria, un emotivo y nostálgico espacio que repasaba de manera amena asuntos de la historia reciente de las Islas Canarias con imágenes de archivo.

Mayores riesgos

«La base de mi proyecto es el pop», responde Santana cuando se le pide que defina su estilo musical. «En los últimos años, he querido arriesgar y evolucionar fusionando el pop con la cumbia, el urbano, bolero o la bachata», añade la autora, cuyas composiciones se caracterizan precisamente por su versatilidad.

Como muchos compañeros de profesión, reconoce que utiliza las redes sociales para promocionar su trabajo. «Sí, es crucial para esta profesión. Aunque el tema redes para mi es amor-odio», reconoce sin más detalles.