«Dácil Santana: «Para escribir historias hay que vivir»

La cantante grancanaria Dácil Santana fue una de las artistas reconocidas en la gala de la cuarta edición de los Premios Canarios de la Música que tuvo hace unas semanas en el edificio Miller de la capital grancanaria. El jurado denominado por la Asociación Profesional de Compositores de Canarias premió el disco 'Tanta vida' de la artista de 35 años, como el Mejor Disco de Música Melódica y Canción de Autor del año 2021.

Santana, que desde que en 2013 se subió por primera vez a un escenario no ha cesado de evolucionar en sus composiciones, cuenta con tres discos editados, 'Abril' (2015), 'Desaprender' (2017) y 'Tanta Vida' (2021).

Reconoce que su propuesta se nutre «de infinidad de compositores y compositoras de creadores de historias que han ido depositando en mí la pasión que profeso por la música desde muy pequeña».

'Tanta vida' es tu tercer EP y resume los cuatros años en los que residió en Madrid. « Resume el crecimiento personal y musical que experimenté en esa gran cuidad que me ofreció multitud de posibilidades. En Madrid me pude reencontrar conmigo misma porque de alguna manera salí perdida de las islas. El disco está integrado por las canciones más importantes que compuse en Madrid entre 2016 y 2022».

En 2018 trabajó con la editorial Deville Music como compositora de intérpretes nacionales e internacionales. Ya fuera de Deville Music, ha compuesto para Lupita D'Alessio, toda una estrella de la música melódica hispanoamericana y la artista viva que más discos ha vendido en México. Para Azúcar Moreno ha compuesto los temas 'La Cura' y 'El secreto', que precisamente dio título a su último disco.

Para Dácil Santana « no es necesario que los creadores canarios salgan fuera para crear, pero sin duda la experiencia exterior constituye un nutritivo añadido que puede llegar a consolidar la experiencia creadora. Vivir experiencias es necesario para seguir evolucionando en las creaciones, porque para escribir historias hay que vivir. Lo que más me dio Madrid fueron canciones», señala Santana, cuyo registro de pop contemporáneo y ecléctico ha sido cuatro veces número uno en Los 40 principales en Canarias.

En 'Tanta vida' propone «un salto diferente a mis anteriores entregas, ya que ahora juego con sonidos más modernos como el pop latino, el funk o incluso la bossanova o el reaggeton. Todo ello abrazado por historias que me han sucedido en primera persona y que cuentan la verdad, que intento ser honesta con la música».

Publicará en diciembre nuevo 'single' y videoclip y para el próximo año ya trabaja en nuevas canciones que figurarán en su nuevo EP. No tiene reparos en admitir que sus dos grandes referentes han sido la malagueña Vanesa Martín, la cantautora puertorriqueña Kany García o la albaceteña Rozalén. «Me empapo de cantantes y compositores que me emocionen», añade. « Escucho de todo, procuro no tener prejuicios; respeto de todo y hago de todo».