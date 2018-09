Cuando el ‘rey del pop’ paralizó Canarias

Eran las 22.15 horas del 26 de septiembre de 1993 cuando comenzaron a sonar en Santa Cruz de Tenerife los primeros compases de Carmina Burana, la obra de Carl Orff que Michael Jackson había escogido como apertura de su espectáculo Dangerous World Tour. De ese acontecimiento se cumplen esta semana 25 años en lo que se ha convertido en el mayor concierto celebrado en la historia de nuestro archipiélago.

Fueron 50.000 las personas que pagaron entre 5.000 y 10.000 de las antiguas pesetas ( 60 euros) para poder ver en directo al icono mundial del pop que escogió la dársena marítima de la capital tinerfeña como estación de su Dangerous World Tour, una gira cargada de luces y sombras. Por una parte, celebraba la puesta a la venta de éxitos eternos como Jam, Remember the Time, Black or White, Who Is It o Keep the Faith, pero a la vez combatía con la polémica que rodeaba al artista por haber supuestamente abusado sexualmente de menores. La primera noticia que se conoció al respecto fue justo un mes antes de que el rey del pop aterrizara en Tenerife, el 21 de agosto de 1993, cuando la policía de Los Ángeles ingresaba con una orden a su mansión Neverland para registrarla y buscar pruebas tras la denuncia del padre de un menor que acusaba al cantante de haber abusado de él sexualmente.

Ese desagradable suceso generó aún más expectación sobre del concierto del que fuera líder de los Jackson Five, que revolucionó Tenerife «de forma espectacular», recuerda Nacho González, el fotógrafo que cubrió para CANARIAS7 el evento. Recuerda este profesional de la imagen que «hace ya 25 años, pero fue una semana que nunca podré olvidar. Desde que me comunicaron que iba a cubrir el evento como enviado especial junto a mi compañero Víctor Rodríguez Gago, fuimos a Tenerife en busca de las mejores imágenes de la llegada de Michael Jackson. Pero como viajamos un día antes, tuvimos la suerte de poder visitar la suite donde se iba a hospedar con jacuzzi incluido y, horas después, ya no permitieron que ningún medio pudiese acceder a ella», recuerda satisfecho Nacho González. A lo que no llegaron a tiempo fue a la visita que realizó a las instalaciones de Loro Parque.