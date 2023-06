Cristina Ramos viaja en el tiempo de la mano de la mejor música soul

El talento de Cristina Ramos no conoce límites, ni siquiera en el espacio-tiempo. La cantante grancanaria regresa al Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria el próximo 16 de junio, a las 20.00 horas, con su nuevo espectáculo 'Cristina's Soul', con el que viajará al Memphis de la década de los cuarenta para convertirse en la reina de este género.

Lo hará junto a la City Dock Band y recreando una vida imaginaria alternativa a través de temas como 'Think', 'Respect' o 'Natural Woman', entre otras canciones imprescindibles de la época dorada del soul.

«La vida es un milagro y es un milagro que estemos todos aquí, por lo que cualquier pequeño cambio o casualidad inesperada hubiera hecho que naciéramos en otro tiempo y lugar y que, quizá, hubiéramos sido otra persona y nuestra vida hubiera sido distinta», expresó este viernes Cristina Ramos durante la presentación del concierto.

Por eso, la polifacética artista recrea esa vida probable, desde su nacimiento en otro lugar y época hasta su primera aparición como cantante, sus éxitos, amores y, por último, su hipotética muerte en el año 2018. Y es que si las cosas hubieran sucedido así, quién sabe cuán diferente serían el soul y Cristina respecto a cómo los conocemos hoy.

No en vano, Cristina Ramos es conocida por su inmensa capacidad vocal y por cantar y combinar diferentes géneros como la ópera, el rock, el funky o los boleros. Su participación y victoria en los programas de televisión internacionales 'Got Talent España 2016' o 'La Voz México 2018', además de ser la única cantante en el 'top 5' de 'America's Got Talent The Champions' o 'Golden Buzzer' de David Foster en GTW China, la han convertido en una artista única en el mundo.

Pues no solo la han catapultado a la fama en todo el planeta, sino que se ha convertido en un fenómeno viral con varios cientos de millones de visualizaciones. Desde entonces y gracias a su versatilidad e imponente puesta en escena, Cristina no deja de protagonizar galas y eventos en infinidad de países.

La banda

Por su parte, City Dock Band es una formación de música soul, funky y rhythm and blues, compuesta por tres cantantes femeninas, piano, órgano, guitarra, bajo eléctrico, batería y sección de vientos. Se trata de una banda caracterizada por su simiente en la música negra, el gusto en la selección del repertorio que interpretan y un carácter internacional con el que siempre sorprenden.

En sus actuaciones repasan temas clásicos del género llevados a la fama por grandes figuras como Arheta Franklin, Donna Summer, Tina Turner, Ray Charles, Otis Redding o Stevie Wonder.

Con interpretaciones frescas y personales de los distintos estilos dentro de la música negra, soul, funky y R&B que hacen que el público no pueda permanecer sentado en sus asientos.