Cristina Ramos cautiva Madrid en el preestreno de 'Sólo Whitney'

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de enero 2024, 22:52

Cristina Ramos está cumpliendo un sueño, rendirle homenaje a Whitney Houston. La artista grancanaria rinde tributo a la indiscutible reina del pop de los años 80 y 90, con el espectáculo 'Sólo Whitney', que se preestrenó esta semana en Madrid y que llegará el próximo viernes 2 de febrero al Auditorio Alfredo Kraus, con todas las localidades ya vendidas desde hace un mes. El legado musical de Whitney Houston cobra vida en este espectáculo gracias a la voz y la fuerza de Cristina Ramos. Un concierto y una experiencia irrepetible que nos traslada a la magia de un repertorio único, plagado de éxitos como 'I will always love you,' 'I have nothing', 'I wanna dance with somebody', 'One momento on time' o 'I'm every Woman'.

Para Cristina Ramos, como para casi todas las cantantes de su generación, Whitney Houston fue su artista de referencia. Ella explica en su espectáculo que cantaba en su habitación sus canciones imaginando estar en un gran escenario, por lo que Whitney Houston fue su mejor compañera. Whitney Houston puso su inimitable voz a un repertorio inigualable de éxitos a los que Cristina Ramos va a dar vida, todo un reto vocal y artístico en un concierto exclusivo, con la dirección artística de Mingo Ruano. 'Sólo Whitney' es una producción que se ha elaborado entre Canarias y Madrid. La parte musical, dirigida por Iván Prada, se ha producido en la capital de España, lugar de actividad de la banda de Cristina. Han sido cuatro meses en los que se han decidido las canciones del vasto repertorio de Whitney Houston y se han arreglado todos los temas con mucho mimo, buscando un equilibrio entre el maximo respeto a los temas originales filtrados con el estilo vigoroso de Cristina Ramos y su banda. Los primeros ensayos fueron grabados en varias sesiones a primeros de diciembre en los estudios Idemm de Madrid y sobre ellos se ha trabajado para elaborar la propuesta escenografica. La dirección de escena y diseño de coreografías son obra de Mingo Ruano, que con la asistencia de Cristina Pérez ha coordinador un equipo de 5 personas -3 bailarines y 2 coristas/bailarinas- que arropan a Cristina Ramos durante su espectáculo. Todos estos ensayos se han hecho en las instalaciones de Danza Las Palmas. Mingo Ruano ha trabajado codo a codo con el canario Jonay Díaz, que ha elaborado el diseño de iluminación, que pone luz a la magia que despliega Cristina Ramos sobre el escenario. El Centro Internacional de Artes Escénicas Jana en Madrid acogió del 15 al 22 de enero los ensayos musicales de la banda. Se efectuaron dos ensayos generales con público, alumnos del Centro que compartieron sus pareceres con la produccion en una posterior charla, y fue finalmente el pasado lunes cuando 'Sólo Whitney' se dio a conocer en un pase privado para medios de comunicación y promotores con un sonado éxito, con el que han comenzado las labores de comercialización para girar el espectáculo este año por la Península y Europa. La elección del repertorio ha dido una elección expresa de Cristina Ramos, que se enfrenta al reto más temible y difícil vocalmente. Ponerse a la altura de la voz femenina más importante de la historia del pop es una nueva aventura para Cristina Ramos, que está entusiasmada para su verdadera puesta de largo, el próximo viernes en su querido Auditorio Alfredo Kraus. Próximamente se irán anunciando nuevas fechas de un espectáculo en mayúsculas que cautivó Madrid.