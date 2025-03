Cris Giannattasio: «Es difícil, pero el sueño sigue intacto»

Jorge Reyes Billón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de marzo 2025, 23:01 Comenta Compartir

La escena musical canaria lleva mucho tiempo demostrando que cuenta con una cantera muy amplia, talentosa y más que preparada para dar el gran salto. Sin ir más lejos, en los últimos años han salido nombres como Quevedo, La Pantera, Ptazeta, Lucho RK o Juseph que suman millones y millones de oyentes, fans y éxitos mundiales.

Como no puede ser de otra forma, estos ejemplos invitan a más de uno a dar un paso al frente y demostrar que también tienen lo que hay que tener para estar ahí algún día.

Dentro de ese grupo de atrevidos, entra Cristina Férnandez Giannattasio, una chica de 18 años que pese a no ser conocida aún, su primer sencillo en Spotify cuenta con más de 20.000 escuchas en apenas tres meses desde su lanzamiento.

De Las Palmas de Gran Canaria -con padre de Ingenio y madre de Agaete-, Cris Giannattasio ya ha sido invitada a programas de televisión como 'Cerca de Ti' de TVE o 'Noche de Taifas' de TVCanaria, además de ser telonera del mítico grupo grancanario 'Los Salvapantallas'. Dar estos pasos de gigante a tan corta edad asegura que es una experiencia increíble: «Los nervios son inevitables, muy poca gente de mi edad puede vivir esto y por eso estoy muy agradecida». Además, añade que «es una emoción muy fuerte, se siente como saltar de un paracaídas». Sin embargo, las oportunidades que le han brindado no son fruto de la casualidad.

Devoción desde siempre

La pasión de Cristina por la música viene desde muy atrás, y es que tiene a sus espaldas seis años en la escuela de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez: «Desde muy pequeña siempre he tenido una conexión distinta con la música, pero no fue hasta los 14 o 15 años que empecé a escribir mis propias letras». Con dicha academia, ha podido participar en diversos actos en el anfiteatro de Infecar, en actuaciones navideñas en distintos municipios de la isla o en los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, una de las experiencias que más destaca es la de poder haber visitado DisneyLand Paris actuando en el teatro del famoso parque tras ser seleccionada junto al resto de sus compañeros de la escuela como representantes de España en un programa para toda Europa: «Mandamos un vídeo para el casting y nos cogieron. El poder ir a cantar a un sitio así y actuar en ese escenario es algo que no se olvida».

'Piel con Piel', hoyo en uno

Enfocándonos de nuevo en el presente, Cris Giannattasio ya se hace notar en Spotify. Su primer y único sencillo hasta el momento, 'Piel con Piel', le ha hecho superar ya los 3.000 oyentes mensuales en Spotify. Una combinación de R&B y balada sumada a una voz angelical y una letra de amor dedicada a su novia parece haber sido la mezcla perfecta para dar el primer paso: «Es una sensación rara, es la primera canción que saco y sin más promoción que la de mis redes sociales he conseguido conectar con la gente». Más allá de los números -que reflejan el buen trabajo-, esto último es lo que más le enorgullece hasta el momento: «Conectar es lo difícil, y sentirlo en el escenario me hace pensar «pues a lo mejor sí es para mí», ojalá lo sea».

Pies en la tierra

Ella misma lo dice: «Es un mundo muy difícil y yo solamente estoy empezando. Puedes apostar por algo, que a la gente no le guste y se acaba». Aunque su sueño sería poder dedicarse a la música, sabe que hoy en día, con el impacto de la instantaneidad de las redes sociales, la gente olvida muy rápido y que el proceso para crecer es «una rueda que no puede adelantarse a los acontecimientos. Es muy pronto para pensar en eso, hay que buscar la oportunidad para darte a conocer pero sabiendo que no es de la noche a la mañana».

Por eso, con el sueño intacto pero con pies de plomo, compagina la música con la universidad. Cris Giannattasio comenzó la carrera de Fisioterapia, que le permite avanzar en sus estudios, pero con su música siempre en mente.

¿Qué será lo próximo?

Aprovechando la repercusión de su primera canción, el 30 de marzo estará disponible en YouTube el videoclip de 'Piel con Piel'. Rodada en Guía, esta producción le pondrá imagen a la historia que narra Cris y «ayudará a darle un empujoncito más».

Pensando más en el medio-largo plazo, la grancanaria cuenta con varias canciones escritas además de la ya publicada, así que se pondrá manos a la obra y se encargará de acabar de darles forma en el estudio para subirlas poco a poco a Spotify. Con respecto a los escenarios, seguirá aprovechando y buscando oportunidades para dar a conocer su talento y agarrar confianza y experiencia: «si consideras que tienes un buen producto pero no lo pones en el mercado, es como si no hubiera producto. Cuando se organiza algún evento relevante en la isla intentamos buscar el hueco y estar ahí, al principio siempre hay que sembrar».

El reflejo para un futuro prometedor

Como todos, Cris Giannattasio también tiene a sus favoritos, pero en este caso, también sirven como espejo en el que buscar inspiración.

Su número uno lo tiene muy claro, Billie Eilish. La californiana comenzó a hacerse famosa cuando Cris tenía doce años y, de haberla escuchado tanto, siente que ha interiorizado su estilo: «He crecido con ella, empezó componiendo en su habitación y mira lo que es ahora. Viendo lo que conseguía con sólo 15 años me hizo pensar que estaba haciendo lo que a mí me encantaría». Otro artista que le apasiona es Bruno Mars, y en la escena española, se queda con Marina Reche y C. Tangana: «Son dos artistas que me gustan mucho, mi estilo se parece al de Marina; al de C. Tangana no, pero su música me encanta, sobre todo su último álbum».

La mezcla de ganas, talento y un sueño desde que es una niña, harán a Cris Gianattasio seguir trazando su camino. Aunque sea solo el comienzo, su humildad e ideas claras le harán encontrar el momento perfecto para demostrar que no está de paso.