Coque Malla arremete brutalmente contra Quevedo: «me parece un horror»

El que fuera líder de Los Ronaldos, Coque Malla, cuenta con una vasta carrera musical a sus espaldas y si alguien sabe hablar de música es él. Ahora, en las conversaciones que mantuvo en el podcast Vidas Pasadas de Enric Sánchez aseguró que al hablar de este tema con su hija intenta ser, ante todo, sincero, lo que significa cargar duramente contra uno de los cantantes más escuchados de este 2023: Pedro Domínguez Quevedo.

El mítico vocalista acudió al Podcast a presentar su nuevo disco 'Aunque estemos muertos' y puso sobre la mesa una polémica conversación que suele mantener con su hija de 11 años, seguidora de Quevedo: «a mí, personalmente, con todos mis respetos, me parece un horror» afirma tajante sobre el cantante canario.

Enric Sánchez ha querido saber si su hija también es fan su musica, algo que Malla aclara que «está en otra». En general, el madrileño no es muy seguidor de los artistas que escucha su hija y que son de éxito en la actualidad. «No consigo que mi música sea su música y no me voy a empeñar tampoco.»

Quevedo, el que menos le convence

No obstante, artistas como Rosalía, Billie Eilish o Dua Lupa, aunque no tengan semenjanza con la música de Malla, son cantantes que el músico respeta y que incluso, puede llegar a disfrutar. Quevedo, en cambio, le parece«una broma de mal gusto».

Es aquí donde asegura que no le queda más remedio que ser sincero con su hija, por muy seguidora de Quevedo que sea. «Lo máximo que hago es ser brutalmente sincero con ella, aunque yo sé que a ella le duela, y a mí me duele que le duela» comenta.

El cantante reconoce que sigue tratando de inculcar distintos géneros musicales a su hija al margen de los que ya escucha. Es por ello, que en la entrevista ha confesado que en el coche intenta ponerle a The Beatles, The Rolling Stones o David Bowie.