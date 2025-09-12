Conozca a los ganadores del sorteo de 10 entradas dobles para ver a Antonio Orozco El catalán actúa el sábado 13 de septiembre a las 21.00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:00 Comenta Compartir

Antonio Orozco actúa este sábado 13 de septiembre en el Gran Canaria Arena a las 21.00 horas.

CANARIAS7 sorteó diez entradas dobles para el concierto del cantante catalán y ya se conocen a los ganadores.

Nombre de los ganadores

Karen Abrante Martín

María Dolores Martín Quevedo

Víctor Vicente Navarro Hernández

Pedro Santana

Dolores Ojeda Caballero

Carlos Herrero Sariego

Isabel Suárez Brito

Concepción Arocha Ortega

Yurena del Carmen Navarro Cabrera

Victoria Pérez