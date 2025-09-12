Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Conozca a los ganadores del sorteo de 10 entradas dobles para ver a Antonio Orozco

El catalán actúa el sábado 13 de septiembre a las 21.00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:00

Antonio Orozco actúa este sábado 13 de septiembre en el Gran Canaria Arena a las 21.00 horas.

CANARIAS7 sorteó diez entradas dobles para el concierto del cantante catalán y ya se conocen a los ganadores.

Nombre de los ganadores

Karen Abrante Martín

María Dolores Martín Quevedo

Víctor Vicente Navarro Hernández

Pedro Santana

Dolores Ojeda Caballero

Carlos Herrero Sariego

Isabel Suárez Brito

Concepción Arocha Ortega

Yurena del Carmen Navarro Cabrera

Victoria Pérez

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira
  2. 2 La tarde que Las Torres amagó una revuelta: 120 minutos de tensión y un final firmando la paz a medias
  3. 3 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria en San Cristóbal
  4. 4 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria precinta el Café Madrid por no tener «habilitada» la actividad
  5. 5 Los médicos canarios irán a la huelga el 22 de septiembre contra el calendario de exámenes del SCS: «Un disparate»
  6. 6 Mamina cumple otro Charco a sus 94 años
  7. 7 Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro
  8. 8 Los últimos coletazos de lluvias riegan Canarias y la Aemet ya avisa de la llegada de los 30 grados
  9. 9 Vuelven las extraordinarias jornadas del cachopo al Restaurante Saliviento
  10. 10 La viñeta de Morgan de este viernes 12 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Conozca a los ganadores del sorteo de 10 entradas dobles para ver a Antonio Orozco

Conozca a los ganadores del sorteo de 10 entradas dobles para ver a Antonio Orozco