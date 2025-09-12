Conozca a los ganadores del sorteo de 10 entradas dobles para ver a Antonio Orozco
El catalán actúa el sábado 13 de septiembre a las 21.00 horas en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:00
Antonio Orozco actúa este sábado 13 de septiembre en el Gran Canaria Arena a las 21.00 horas.
CANARIAS7 sorteó diez entradas dobles para el concierto del cantante catalán y ya se conocen a los ganadores.
Nombre de los ganadores
Karen Abrante Martín
María Dolores Martín Quevedo
Víctor Vicente Navarro Hernández
Pedro Santana
Dolores Ojeda Caballero
Carlos Herrero Sariego
Isabel Suárez Brito
Concepción Arocha Ortega
Yurena del Carmen Navarro Cabrera
Victoria Pérez
