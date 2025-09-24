El Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus bate récord Ocho intérpretes llegan a la última fase del certamen, que ha contado con un total de 143 aspirantes provenientes de 31 países

Miércoles, 24 de septiembre 2025

El jurado del X Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus (X CICAK), que preside la soprano grancanaria Yolanda Auyanet, dará a conocer a los premiados entre los cantantes finalistas que actuarán en una gala con público este sábado 27 de septiembre, a las 19.00 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero insular de Hacienda, Pedro Justo Brito; y la presidenta de la Fundación Internacional Alfredo Kraus, Rosa Kraus Ley, en representación de las dos instituciones que organizan el X CICAK, mostraron su satisfacción por la importante acogida y difusión que una vez más ha tenido el concurso.

En las pruebas semifinales de Las Palmas de Gran Canaria, han participado 82 concursantes que provienen de las pruebas preliminares celebradas en Madrid, Florencia y Las Palmas de Gran Canaria, además del grupo inscrito directamente a la semifinal por ser finalistas o ganadores de otros concursos internacionales de canto, tal como establecen las bases del X CICAK.

Según Antonio Morales, 36 años después de que Alfredo Kraus creara el CICAK, éste sigue cumpliendo con la voluntad del tenor, «descubrir nuevos talentos de la lírica y ofrecerles la posibilidad de proyectarse en los escenarios más importantes del mundo», ha explicado en rueda de prensa.

En total, en esta décima edición del CICAK, la organización recibió un total de 143 solicitudes provenientes de 31 países, tras el cierre de inscripciones realizado el pasado 30 de junio. Esta décima edición ha superado con creces las inscripciones de las ocho ediciones precedentes, a contar de la original de 1990.

En respuesta a la convocatoria internacional realizada por la organización del X CICAK, cumplimentaron su solicitud 60 sopranos, 24 mezzosopranos, 1 contratenor, 25 tenores, 25 barítonos, 4 bajo barítonos y 4 bajos, con edades comprendidas entre los 23 y los 36 años.

Los 143 inscritos provienen de 31 países: Andorra; Argentina; Australia; Bélgica; Canadá; Chile; China; Chipre; Colombia; Corea del Sur; Cuba; España; Estados Unidos de Norteamérica; Francia; Georgia; Grecia; Hungría; Italia; Japón; México; Perú; Polonia; Portugal; Rumanía; Rusia; Suiza; Turquía; Ucrania; Uruguay; Venezuela y Vietnam.

En las preliminares de Madrid y Florencia, realizadas entre el 5 y el 14 de junio, el tribunal seleccionó a 27 candidatos de un total de 48 inscritos. Por su parte, en la preliminar de Las Palmas de Gran Canaria, del 19 y 20 de septiembre, de 31 inscritos el tribunal seleccionó a los 8 finalistas.

Jurado de prestigio internacional

El jurado del X CICAK está presidido por la soprano grancanaria Yolanda Auyanet, cuya trayectoria internacional es ampliamente conocida. Auyanet compartió escenario en Madrid con Alfredo Kraus en la 'Doña Francisquita' del Nuevo Teatro Apolo, y en la gala del 40 aniversario, realizada en el Teatro de La Zarzuela. A una carrera artística con 60 roles escénicos, representados en teatros de Europa, Sudamérica, Corea del Sur y Japón, la soprano aúna su actividad docente con las nuevas generaciones, siendo Premio Nacional de Música 2024, a la par de Alfredo Kraus, premiado en 1969 y 1970.

