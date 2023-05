Cita con la mejor Lucia di Lammermoor del siglo XXI

Si a un programador operístico le preguntan a día de hoy qué soprano quiere que protagonice una producción de 'Lucia di Lammermoor', de Donizetti, respondería casi seguro que la australiana Jessica Pratt. La próxima semana, los días 23, 25 y 27 de mayo, siempre a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós, esta artista protagonizará este trágico rol donizzetiano dentro de la 56ª temporada ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus, que organizan los Amigos Canarios de la Ópera (ACO).

«Contamos con un reparto excepcional y la Lucia del siglo XXI, que es la que hace Jessica Pratt, que lleva quince años cantando este papel», subrayó Ulises Jaén, director artístico de ACO.

La cantante, que participa por cuarta ocasión en la temporada operística de la capital grancanaria, asegura que cada noche que afronta este exigente rol, Lucia cobra vida con variaciones. «Por ejemplo, en las primeras funciones, el aria del sacrificio lo entendía como que se lo decía a Enrico, pero a medida que he ido haciendo el papel lo he ido comprendiendo mejor y creo que es una plegaria a Dios para que no la mande al infierno», apuntó.

«Cada noche cambio. Nunca soy la misma. Esto me ayuda a crear y a generar reacciones de sorpresa entre los cantantes. En Italia tuve que dar un bis del aria de la locura y lo hice con una cadencia diferente a como la había cantando previamente», añadió.

Desde su punto de vista, Lucia no es «una mujer débil», sino «fuerte». De ahí que «se enfrente a las decisiones de los hombres y por ello acaba perdiendo la cabeza». A diferencia de otras piezas de la época escritas por poetas y escritores, dijo, la protagonista de esta ópera no recupera la cordura de la mano de los hombres que la llevaron al límite, sino «que pierde la razón de forma definitiva».

Ha asumido este personaje icónico dentro del repertorio operístico en 38 producciones, en enclaves tan importantes como el Metropolitan neoyorquino, la Scala de Milán o la ópera de Sydney, su tierra natal. «Este es el mejor 'casting' de 'Lucia di Lammermoor' en el que he participado hasta el momento», aseguró.

Junto a ella se estrenan en sus respectivos papeles el tenor donostiarra Xabier Anduaga y el surcoreano Youngjun Park. El vasco dará vida a Edgardo en una producción en la que espera «seguir con el legado de grandes tenores españoles que lo han representado en esta temporada», como han sido Alfredo Kraus, Luciano Pavarotti y Jaume Aragall, entre otros.

Anduaga, que se estrenó con este título de Donizetti «hace siete años en el rol de Arturo [en esta producción lo asume el canario Francisco Corujo] y junto a Jessica Pratt», también subrayó el dominio de la australiana en este papel. «Encontrar una Lucia mejor que la suya es muy complicado», apuntó.

Youngiun Park, que visita esta temporada por cuarta ocasión, fue muy escueto en su intervención durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en el Teatro Pérez Galdós y calificó como un «gran desafío» ponerse por primera vez en la piel de su rol, Enrico.

La escenografía

Bruno Berger-Gorski firma la dirección escénica de esta producción propia de ACO. Destacó el hecho de que en las tres funciones que se avecinan sí se llevará a cabo el dueto que protagonizan los dos tenores, que en algunas producciones de 'Lucia di Lammermoor' se suprime.

Quien trabajó con Alfredo Kraus en Viena entre los años 1989 y 1993 destacó también que este título de Donizzetti es «infelizmente actual», ya que cuenta la historia de una mujer que se ve forzada a casarse con quien no quiere. «En ocasiones se debe a imposiciones familiares y otras veces religiosas», destacó quien resaltó el hecho de que el diseño de la escenografía haya sido realizado por una mujer, Carmen Castañón.

Dirección musical

Lorenzo Passerini llevará las riendas de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el foso. El director consideró que, a pesar de las dificultades que entraña esta ópera, se trata de una «gran oportunidad» para todos los implicados, ya que «lo tiene todo, pasión, amor, odio, felicidad, verdad y virtuosismo musical».

Passerini dijo que se trata de una composición musical «muy actual», con pasajes que recuerdan a Verdi y Rossini. «Es peligrosa porque es difícil de cantar, pero aquí contamos con un reparto increíble», añadió. También quiso destacar la «gran implicación» en los ensayos por parte de la OFGC y del coro de ACO, que dirige Olga Santana.

Óscar Muñoz, presidente de ACO, anunció que las tres funciones de la próxima semana están dedicadas al periodista, musicólogo y compositor Guillermo García Alcalde, fallecido el pasado lunes.