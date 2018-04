Cintia Lund: «Les ha costado tiempo llevarme a mi tierra»

«Será la primera vez que toque en mi isla. Les ha costado tiempo llevarme para allá y la verdad es que siento cierta nostalgia», dice en conversación telefónica la cantante y compositora que subirá al escenario del local de la calle Remedios acompañada de otros dos «compatriotas»; los músicos Cristian Muñoz, batería de Texxcoco, y la guitarrista y cantante de Papaya, Yanara Espinoza. Con estos mimbres, su propósito es dar un «concierto con bases electrónicas. Habrá algunos temas en primicia que iré sacando a lo largo del año y alguna cosita en español. Tengo muchas ganas de ir. Por fin tendré la oportunidad de enseñarle a mis amigos y a mi familia lo que estoy haciendo», comenta la joven creadora.

Aunque será su primera vez en Canarias, lo cierto es que Lund no ha parado de dar conciertos en el último año para presentar su álbum de debut; New York Anthem. Aunque el disco salió a principios de 2017 no ha dejado de trabajar en él: primero, creando y dirigiendo los videoclips de muchas de las canciones y, en segundo lugar, transformando los temas para darles otro tono en los directos. «Mis canciones son más relajadas y melódicas. Pero el año pasado tuvimos la oportunidad de tocar en el World Pride Madrid. Hicimos remixes y empecé a colaborar con Papaya (Yanara Espinoza). Desde ese concierto, hemos explotado ese repertorio. Las canciones son más bailables y movidas, con un punto electrónico», explica la artista que cuida mucho su imagen, tanto en el directo como en sus vídeos.

«La moda y la música van ligadas. No solo porque la moda refleje tu personalidad. Sino porque me parece importante darle algo al público. Su fuera vestida normal, sería alguien de la audiencia», comenta Lund que usa su estética como un elemento más para transmitir emociones y sensaciones al público desde el escenario.