Christian Nieves: «Ha sido increíble juntar la guitarra flamenca y el cuatro»

Seguramente muy pocos amantes de la música popular hayan oído hablar de Christian Nieves, el popular cuatrista puertorriqueño que este sábado actuará, junto a su padre, Modesto Nieves, en la 34º edición del Encuentro Teresa de Bolívar que tendrá lugar en la Plaza de Sintes de Teror, organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario. Pues que sepan que el músico nacido hace 42 años en San Juan de Puerto Rico es el arreglista de temas tan exitosos como 'Tu recuerdo' o 'La bomba', de Ricky Martin, el celebérrimo 'Despacito', de Luis Fonsi o 'Quimera', de Pablo Alborán, entre otros muchos cantantes internacionales.

Los Nieves son toda una institución musical en Puerto Rico. En Teror se suben al escenario para formar parte del espectáculo '28 cuerdas en paralelo' en el que compartirán velada con el timplista majorero Domingo Rodríguez 'el Colorao' y el guitarrista brasileño Yamandu Costa. El traslado a la Villa Mariana merece la pena para disfrutar de este espectáculo gratuito que dará comienzo a las 21.00 horas.

Christian Nieves ha formado parte de las bandas de muchos artistas y grupos como Marc Anthony, Jennifer López, Tito Nieves, Raphy Levit y La Selecta, El Gran Combo de Puerto Rico, Pablo Alborán, Chambao, Chayanne o Andy Montañez, por citar algunos. Además, Nieves es también conocido por ser uno de los intérpretes en la serie de telerrealidad estadounidense 'Q'Viva!: The Chosen', donde una de sus actuaciones se hizo famosa por hacer llorar a la cantante Jennifer López, quien consideró la melodía muy emotiva.

«Durante mi carrera musical siempre me he propuesto promover nuestra esencia y raíz como boricuas para que en cada nota musical se dé a conocer nuestra riqueza con las melodías del cuatro puertorriqueño», señala el músico, quien advierte que fue su padre y maestro, Modesto Nieves, el que lo ayudó «a desarrollar un oído musical a los tres años de edad. Me puso en mis manos un cuatro puertorriqueño para que lo acompañara por todo Puerto Rico con Areyto y Mapeyé. Lo mío fue un instinto natural por la música que vino a través de mi padre cuando tocaba en casa la música que trajo de otros países de Europa y de otros festivales folclóricos del mundo. Mi tío Raúl Maldonado me influyó con el latín jazz. A los cinco años ya tocaba piezas como 'Verde Luz' o 'En mi Viejo San Juan'. Fui estudiante del Departamento de Música, en la UPR de Rio Piedras y en la INTER Metro, aunque mi mejor escuela ha sido la calle con agrupaciones de todos los géneros en la música que me ha dado la oportunidad de estar en cada festival de jazz, folclórico y cultural de mi borikén y del mundo».

Búsqueda desde la esencia

A través de las cuerdas del cuatro Christian Nieves otorga otro sabor a ritmos como la guaracha, la bossa nova, el blues, la rumba flamenca y el paso doble. «Cada género diferente te obliga a buscar un sonido, una expresión, sin alejarte de lo que es su esencia, lo que es un reto para cualquier músico. Por ejemplo, ha sido increíble juntar instrumentos con un mismo arraigo como la guitarra flamenca y el cuatro», añade el cuatrista que con sus nuevos trabajos discográficos está empeñado en «crear nuevas plataformas de difusión para este instrumento representativo de Puerto Rico».

Nieves explica que el cuatro «es un instrumento de cinco pares de cuerdas de metal pariente del laúd árabe y la guitarra».

El bombazo

Christian Nieves es considerado uno de los músicos más virtuosos del instrumento nacional de Puerto Rico. Debido en parte a esta reputación, es el embajador mundial de la música folclórica puertorriqueña. Descubierto en el escenario internacional cuando colaboró ​​con Ricky Martin en 2006 en su Miami MTV Unplugged Concert, aún recuerda que en aquella ocasión «adorné el tema 'Tu Recuerdo' con cuatro acordes puertorriqueños y le agregué el toque de aguinaldo jíbaro a los temas de 'Pegate' y 'La bomba'». Más tarde vendría la locura de 'Despacito'. «La cosa se fue de madre, convirtiéndose en un tema que ha batido récords en todo el mundo: se pegó la canción, como decimos nosotros. La experiencia con Fonsi y Daddy Yankee, fue espectacular porque fueron generosos al aceptar que se le añadiera al tema el toque campesino del cuatro puertorriqueño... fue muy bonito y el instrumento se dio a conocer internacionalmente», concluye.