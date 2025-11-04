Chichon regresa a la temporada de la OFGC tras triunfar en Berlín con 'La Traviata' La crítica especializada germana destaca la dirección del director titular y artístico de la formación grancanaria en las funciones verdianas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 23:24

El director Karel Mark Chichon regresa con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) a mediados de noviembre con dos conciertos bajo el lema 'Viena', en conmemoración del 200º aniversario del nacimiento de Johann Strauss hijo, el 'Rey del vals', y de la capital austríaca con la que su música está íntimamente ligada. Como ya es habitual, estas citas del 20 y 21 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus que esperan agotar las entradas han despertado gran interés entre el público.

Chichon, director Artístico y Titular de la OFGC, retorna tras cosechar un gran éxito en su dirección musical de 'La Traviata' de Verdi en la Ópera Estatal de Berlín (Staatsoper Berlin).

Tanto el público berlinés como la crítica especializada ha reconocido la alta calidad de la interpretación de Chichon. «Al frente de la Staatskapelle Berlin, Karel Mark Chichon extrajo de la orquesta un sonido verdiano notablemente refinado y equilibrado. Con pasión y singular entrega guió a sus músicos hacia todas las riquezas de la partitura; el solo de clarinete del Acto II, en particular, irradió una emoción conmovedora desde el foso. Gracias a esta magistral interpretación musical, la Ópera Estatal de Berlín celebró este año un exitoso reestreno del clásico operístico 'La Traviata'», escribió Johannes Karl Fischer en 'Klassik begeistert'.

«Karel Mark Chichon dirigió a la Staatskapelle con perfección y lirismo, haciéndonos llegar una Traviata cinematográfica >, asegurço Eloi di Tera en 'Lohengrin Magazine', mientras que Peter Sommeregger, en 'Klassik begeistert', subrayó que llevó a cabo una dirección «con gran habilidad y sensibilidad, además de atento y comprensivo con los cantantes».

En las ocho representaciones de 'La Traviata' celebradas durante el mes de octubre, el director británico compartió escenario con un elenco de cantantes de renombre internacional, entre ellos las Violettas de Marina Rebeka y Lisette Oropesa, los Alfredos de Pene Pati y Stefan Pop, y el Germont de Alexey Markov.