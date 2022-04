Chelsea Manning, Carlinhos Brown y Pussy Riot, entre los primeros confirmados del Culture and Business Pride Culture and Business Pride celebrará su quinta edición del 11 al 18 de junio en Santa Cruz de Tenerife con más de cincuenta actividades para todos los públicos, con entrada libre y la mirada puesta en el colectivo LGTBIQ+ internacional.

En el próximo mes de junio Santa Cruz de Tenerife se convierte en el lugar más destacado de los derechos LGTBIQ+ mundiales con la participación de grandes personalidades del movimiento y lo harán, además, durante las semanas en las que se celebra el Carnaval de la capital tinerfeña, transformándola durante casi 10 días en el epicentro internacional del colectivo y en un espacio de libertad, aprendizaje, negocio, turismo, cultura y ocio para celebrar el Orgullo como nunca antes se había hecho.

La quinta edición de Culture and Business Pride abrirá sus puertas del 11 al 18 de junio en diversos escenarios de la capital tinerfeña. Este año, el Carnaval de Tenerife se celebrará de manera excepcional en el mes de junio, por lo que el festival servirá como antesala de su final, sumando más color, más libertad y buen ambiente. Culture and Business Pride cuenta con el patrocinio de Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife, Organismo Autónomo de Cultura (OAC) y Organismo de Fiestas y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y Promotur Turismo de Gobierno de Canarias. Todas sus actividades son libres, abiertas, accesibles y 100% heterofriendly.

Con motivo del evento, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha indicado que «Tenerife se convertirá por unos días en foco de atención internacional a través de un evento ya consolidado y reconocido internacionalmente. Serán muchas las figuras procedentes de diversos países y disciplinas, como el arte y la cultura, la investigación, la política, los negocios o el activismo, con un gran impacto directo y mediático que el Cabildo de Tenerife apoya a través de Turismo de Tenerife. Nuestro compromiso con la igualdad y los eventos con responsabilidad corporativa o trasfondo social marcan también nuestros compromisos con la sostenibilidad y el turismo inclusivo. Santa Cruz de Tenerife se convertirá en un punto de referencia para la comunidad LGTBIQ+, en un evento para todas las edades y todos los públicos, cuyas actividades son gratuitas y abiertas a la ciudadanía».

Bajo la consigna Another way of Loving, another way of Pride, Culture & Business Pride ofrece una propuesta alternativa a las celebraciones del Orgullo, apostando por una agenda de actividades orientadas a todos los públicos.

A este respecto el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, asegura que «contar con la celebración de un festival de estas características en la capital es una oportunidad impagable de servir de altavoz para el colectivo». Además, puntualiza, «es un ejemplo más de las iniciativas que está llevando a cabo de manera transversal el Ayuntamiento junto a instituciones y colectivos para consolidar la ciudad como foco de la actividad cultural y dinamización de la isla, lo que nos permite que la capital siga siendo una ciudad de oportunidades».

En esta quinta edición, se abordarán diversas temáticas para entender al colectivo de una manera global, pero también servirá de punto de encuentro y disfrute en torno a todo un movimiento social, proponiendo el intercambio para el crecimiento de la plataforma LGTBIQ+ a través de sus avances en cultura, la tecnología, los negocios, la ciencia y el arte en sedes como el Museo Municipal de Bellas Artes, el Espacio R del Centro de Arte La Recova , Auditorio de Tenerife, TEA Espacio de las Artes y varias calles del centro de Santa Cruz que ofrecerán actividades para todos los públicos, siempre con acceso libre hasta completar aforo y con un estricto cumplimiento de las medidas de seguridad.

La concejal de Cultura del ayuntamiento de la capital, Gladis de León, se ha mostrado orgullosa de que «Santa Cruz de Tenerife sea una vez más, un referente de actividad cultural y una ciudad que visibiliza, valora y empodera a la comunidad LGTBIQ+». De León ha querido además resaltar el incansable trabajo que se está llevando a cabo desde el área que dirije para seguir atrayendo a la ciudad «eventos de este calibre, que dinamizan e instruyen a la ciudadanía en valores, respeto y conocimiento». Para ello, añade, «el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) ha puesto a disposición de la organización algunos de sus espacios más característicos, como el Museo Municipal de Bellas Artes o el Espacio R del Centro de Arte La Recova, que durante todo el año sirven de plataforma para el talento de dentro y fuera del Archipiélago».

Primera visita a España de Chelsea Manning

Culture and Business Pride fue diseñado para establecer una plataforma de análisis y reivindicación de los avances en la diversidad sexual y los derechos humanos, convirtiéndose en el primer pride que aúna la cultura, los negocios, el turismo y los derechos del colectivo LGTBIQ+. Ahora, el festival regresa para presentar una edición ambiciosa, un nuevo cartel que incide en nombres que abogan por la diversidad en todo el mundo. Uno de ellos es el de la ciberactivista Chelsea Manning, analista de inteligencia del ejército norteamericano, que se hizo célebre por haber filtrado los documentos clasificados de Wikileaks. La activista visitará por primera vez España invitada por Culture and Business Pride, y ofrecerá una ponencia pública durante el festival, además de ser una de las premiadas de los Alan Turing LGTBIQ+ Awards de esta edición, cuyo palmarés completo será desvelado pronto.

Premios Alan Turing LGTBIQ+ Awards y Concierto por los Derechos Humanos Igualitarios.

Culture and Business Pride consolida su sede en Santa Cruz, la capital de Tenerife, con una edición ecléctica que refleja la diversidad de las identidades del colectivo. Este año, se retoma la gala de entrega de los premios Alan Turing LGTBIQ+ Awards que reconocerá el trabajo de una docena de personalidades de todo el mundo, y cuyo acto se celebrará en el Auditorio de Tenerife el 16 de junio. Pocos días después, el 18 de junio, tendrá lugar el Concierto Internacional por los Derechos Humanos Igualitarios que se celebrará en el escenario de la Avenida Francisco La Roche, en el que actuarán el músico brasileño Carlinhos Brown, y el colectivo de activistas rusas Pussy Riot y otros artistas por confirmar. Todas las actividades son de entrada libre y accesible. Lo conciertos, que serán gratuitos, sí contarán con un espacio reservado para 500 entradas VIP que anunciaremos en breve.

Culture and Business Pride: un programa internacional por la libertad

Poniendo el foco tanto en los derechos como en los avances del colectivo en todo el mundo, este pride único ofrece un programa universal. El político polaco Robert Biedron, presidente de la Comisión de Igualdad de Género del Parlamento Europeo y activista con una amplia trayectoria en la defensa de la igualdad, ofrecerá una conferencia sobre la importancia de que instituciones como la Unión Europea o la ONU hayan asumido el fomento de la igualdad sexual y de género de manera universal. Además, entre los nombres confirmados para esta quinta edición, destacan personalidades como la artista y 'performer' Samantha Hudson, la escritora Elvira Sastre que ofrecerá un espectáculo poético y musical, la pensadora y agitadora trans Elizabeth Duval, la directora de cine Isabel Coixet, el deportista Víctor Gutiérrez, las divulgadoras y activistas de Devermut, el director de cine y televisión Ramón Salazar, el diseñador de moda Palomo Spain, o el Premio Nobel Carlos Umaña, entre más de 50 invitados internacionales convocados a este encuentro. Como viene siendo tradicional en este festival, la inauguración se oficiará con un izado de bandera LGTBIQ+. La política, herramienta clave para cambiar la sociedad en las democracias, será objeto de debate con la representación de varios políticos significativos en la lucha del colectivo en nuestro país, Carla Antoneli, Eduardo Rubiño, Jaime de los Santos de diferentes signos políticos pero unidos por una cuestión común: la lucha por las libertades.

La línea de programación dedicada a los negocios, y que marca la diferencia respecto a otros 'prides' del mundo, acogerá la primera reunión en España de la Cámara de Comercio Norteamericana LGTBIQ+ (NGLCC, por sus siglas en inglés), que aglutina cerca de 1,5 millones de empresarios y un volumen de negocio que solo en Estados Unidos superan los 1,7 mil millones de dólares del PIB anual. En Santa Cruz de Tenerife, la NGLCC celebrará su primera reunión internacional y presentación oficial en España de la mano de su presidente, Justin Nelson, que pondrá de manifiesto el valor de la fuerza de trabajo y empresarial del colectivo y que, junto a otros actores del sector, como MyGwork, fomentarán el área del Business Pride que desde el evento se viene fomentando desde sus inicios. Además, en el tema tech, Culture and Business Pride acogerá la presentación de Maricoin, la nueva criptomoneda desarrollada por y para el colectivo, que destina parte de sus beneficios a fomentar políticas inclusivas en todo el mundo, y que aspira a convertirse en la moneda de pago en negocios y actividades de diferente índole.

La historia del Culture and Business Pride

Hace cinco años, nació en Tenerife un festival que ofrece una propuesta alternativa a las celebraciones del orgullo en todo el mundo, apostando por una completa agenda de actividades orientadas a todos los públicos, pero con especial atención en el turista LGTBIQ internacional más exigente. Se trata de una semana de conferencias, conciertos, fiestas, arte o 'networking' entre profesionales del sector. Sumando sus cuatro ediciones anteriores, este festival ha atraído a un número aproximado de 40.000 asistentes, generando un impacto económico de 1,66 millones de euros anuales y recibiendo un retorno de inversión cercano al 150%. En este tiempo, ha contado con personalidades como la exprimera ministra islandesa, Jóhanna Sigurdardöttir, la Fundación Harvey Milk, la ministra de Taiwan Audrey Tang o la exvicepresidenta de Costa Rica, Ana Elena Chacón, en muchos otros.

Todos ellos forman parte de la historia de este festival único que aporta nuevas visiones respecto a la visibilidad y los derechos de gais, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer de todas las partes del mundo.