Las cartas barajan a Shakira como la próxima artista del Granca Live Fest 2024

Quienes ya tengan las entradas al Granca Live Fest, que se celebrará los días 5 y 6 de julio de 2024 en el Estadio de Gran Canaria, pueden ir calentando motores pues el evento se aproxima con fuerza. La organización desveló esta semana dos pistas sobre la cabeza del cartel para esta tercera edición y todo apunta a Shakira, una de las artistas colombianas más aclamadas por el público.

La productora que pone en marcha el evento, la empresa newEvent, ha confirmado la presencia de los cantantes puertorriqueños Mora y Kany García, del colombiano Juanes, Jhayco, Álvaro de Luna, Estopa, Melendi, Cruz Cafuné, Nia Correia y Pedro Pastor.

«Estas son solo algunas de las grandes estrellas musicales que actuarán en la próxima edición del Granca Live Fest, pero aún quedan muchas novedades y cabezas de cartel por desvelar», han señalado desde desde la productora. Y es que tras tomar la batuta con la presencia de Rosalía y C-Tangana en 2023, que además compartieron escenario con artistas como Maluma y Sebastián Yatra, este año la expectación conllevaba una cabeza de cartel que no dejara indiferente al festival del 2024.

Pistas

La organización del evento ha desvelado pistas que los más intuitivos encanjan a una sola figura: Shakira. No obstante, esto es lo único que sabemos hasta ahora:

La primera pista que ha revelado la productora del Granca Live Fest es que el próximo confirmado es un o una artista que posee un anuncio de récord de guinness. Shakira encabeza el listado de todas las suposiciones al romper 14 récords mundiales con su célebre Music Sessions Vol. 53 producida por el argentino Bizarrap, que fue un gran éxito mundial el pasado año.

Imagen de la primera pista lanzada por el GranCa Live Fest. C7

La segunda pista que ha lanzado la organización en su perfil de instagram indica que dicho artista ha participado en «la superbowl 20 (?) (?)». Si nos trasladamos hace apenas 4 años, la Superbowl 2020 meneó al Hard Rock Stadium en Miami con 14 minutos de Jennifer López y Shakira dándole rienda suelta a un espectáculo de música latina.

Imagen de la segunda pista lanzada por el GranCa Live Fest. C7

Al observar los comentarios de los internautas en redes, gran parte de ellos tachan a Shakira como la sorpresa que hará vibrar el Estadio de Gran Canaria y quien se convertirá en la cabeza del cartel del Granca Live Fest.

Otros artistas

Las redes se unen en unísono para proclamar a Shakira como la siguiente artista confirmada del festival canario. No obstante, hay diversas tandas de grupos de usuarios y usuarias que difieren en opiniones. Existen rumores que señalan nombres como el de la reggaetonera Karol G, que visitará España con motivo de su gira 'Mañana será bonito' este verano. No obstante, esta colombiana no ha tenido un récord Guiness ni ha participado en la Superbowl.

Los internautas que han comentado en la publicación del GranCa Live Fest también dan a relucir a los artistas internacionales Jennifer López, Bruno Mars o Maroon 5 como otras de las opciones. José Vélez, Chayo Mohedano y Pepe Benavente también han tenido cabida en los comentarios.

Este viernes 1 de marzo la organización resolverá el misterio en una rueda de prensa que tendrá lugar en la sede del Cabildo de Gran Canaria. Mientras tanto, habrá que seguir confeccionando las apuestas.