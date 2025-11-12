Carlos Kalmar retorna a la temporada de la OFGC con una velada de música checa El concierto de abono de este viernes, a las 20.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus incluye piezas de Caroline Shaw, Janácék y Dvorák

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:22

El maestro Carlos Kalmar retorna a la temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) para ofrecer un concierto titulado 'Genios de la música checa', un programa que combina la música de nuestro tiempo con los grandes clásicos checos: un diálogo entre naturaleza, modernidad y tradición. El concierto tendrá lugar el viernes 14 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus, a las 20.00 horas.

La OFGC ofrecerá por vez primera en temporada una obra de de Caroline Shaw, compositora norteamericana ganadora del Premio Pulitzer de Música. Se trata de 'Entr'acte', una pieza originalmente concebida para cuarteto de cuerda que reinterpreta las formas clásicas de Haydn.

Léos Janácék y Antonín Dvorák definen a la perfección la evolución de la escuela nacional checa que floreció entre los siglos XIX y XX. Con su decidida mirada hacia la modernidad y un personalísimo lenguaje posromántico, Janácek enriqueció el repertorio con óperas como 'La zorrita astuta', cuyo lirismo naturalista nos llega a través de la suite sinfónica elaborada por Vaclav Talich.

La 'Sinfonía nº 6' Dvorák que cierra el concierto marca un punto de inflexión en la trayectoria sinfónica de este compositor checo, cuyo estilo fusiona la forma germánica con los ritmos y los colores eslavos.

Carlos Kalmar es un director reconocido por su pasión por explorar repertorios poco frecuentes y por la originalidad de sus programas. A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las figuras más respetadas de la dirección orquestal en América y Europa. Fue director musical de la Orquesta Sinfónica de Oregón (2003–2021) y director artístico y titular del Festival de Música Grant Park de Chicago hasta 2024, cargos desde los cuales consolidó una destacada reputación internacional por la excelencia y creatividad de sus interpretaciones.

Las entradas están a la venta en los canales habituales de la OFGC y de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.