Carlos Bernal, cerca de su sueño: desde EE.UU. a Barcelona para la fase final de Operación Triunfo

El sueño de Carlos Bernal está más cerca que nunca. El joven canario busca acceder a la gala cero de Operación Triunfo y va a disputar el casting final en Barcelona. Ha pasado dos fases de un casting durísimo, una de ellas en Zaragoza viajando desde Gran Canaria. «Estar en la última ronda ya es una victoria», afirma Carlos con mucha alegría.

Se han presentado más de 13.000 personas en varias ciudades de España y solo quedan 90 para tan solo 18 plazas. «Es un sueño, voy a disfrutar de la experiencia, para mí ya eso es un logro», comenta. «Allí conoceré a muchísimas personas, he pasado un cribado importante y estoy muy satisfecho».

Bernal está estudiando en California de Erasmus. Por este motivo, Carlos estaba nervioso por la llamada que le comunicaría la decisión final. «No sabía que día me iban a llamar, tenía que estar muy pendiente al móvil». La diferencia horaria de 8 horas no jugaba a su favor. «Me iba a ir a dormir a las 03.00 de la mañana, pero una amiga de Zaragoza me escribió avisándome que ya estaban llamando, me quedé despierto toda la noche esperando que me llamaran», cuenta emocionado.

La llamada llegó a las 04.00 de la madrugada, Bernal fue corriendo a contárselo a su familia. «Mi padre estaba en un vuelo, llamé a mi madre y me dijo que vaya problema tenemos ahora». Carlos viajará desde Estados Unidos a Gran Canaria y luego volará el 1 de octubre a Barcelona para el casting final. Al no haber mucha antelación los vuelos han salido caros. «Mis padres saben que es mi sueño y están mirando para otro lado», afirma entre risas.

El objetivo de entrar en OT viene desde que era pequeñito. «Desde que era un niño he querido presentarme, ojalá entrar en la academia». Entre sus referentes se encuentran Shawn Mendes, Bruno Mars, Pablo Alborán o Dani Fernández pero no se encasilla en ningún género «sigo descubriendome como artista por eso estoy muy abierto a experimentar con cualquier estilo», afirma.

Si no pasa el casting final seguirá estudiando en San Diego. Pero él lo tiene claro, «si me cogen en OT anularé todo el programa de movilidad», señala el joven. «Lo primero que haría sería llamar a mi padre, siempre está pendiente de mí y le haría incluso más ilusión que a mí». Pero eso no lo piensa todavía, «queda una última ronda y para mí es un sueño estar ahí».

Antes de viajar a Barcelona, Bernal irá a Gran Canaria para adaptarse al horario y ver a su familia. «Tengo ganas de llegar a la isla y cantarle las canciones a mi padre, siempre me dice que tiene oído para la música, confío mucho en él». Además, está muy emocionado» con su hijo y su posible entrada a la academia. «Me habla todos los días, lo está viviendo casi como yo».

El casting final será del 2 al 4 de octubre

La última ronda será en Barcelona y podrá seguirse vía streaming en Youtube. El casting final contará con tres fases eliminatorias «solo podemos prepararnos la primera ronda, el resto es sorpresa«. En el primer día escogen a unos 50. En el segundo se quedarán con 30 personas y ya el último día será la prueba final.

«No se sabrá que 18 habrán pasado a la gala cero para mantener el misterio», explica el grancanario. No estará solo. Carlos cree que hay muchos más canarios entre esas 90 personas. «Unos 6 o 7 pasaron también a la ronda final, ojalá estar alguno allí representando a las islas», concluye.