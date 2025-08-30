«Caotikka es la fiesta que siempre quise vivir» La DJ, Julia Núñez, es la creadora de una propuesta de festival que mezcla música electrónica, fantasía y talento local

La idea surgió como un regalo personal en el 30 cumpleaños de su creadora, conocida como Caotikka, y en cabina como Supersonika, estos son sus alter ego, sin embargo en su día a día responde al nombre de Julia Núñez : «Quería crear la fiesta a la que siempre había soñado asistir, tanto como artista como público». Tras volver de Australia —donde vivió tres años— percibió que la oferta de ocio en Canarias estaba estancada y que había mucho talento local que, tras la pandemia, había regresado a casa. «No quería que esa gente volviera a irse, había que crear algo nuevo y potente», confiesa Julia. Así nació Caotikka, con la misión de ofrecer un espacio diferente, con más mujeres en cabina, artistas emergentes y producciones que permitan vivir experiencias únicas.

Australia fue clave en la gestación de este proyecto y de su alter ego Supersonikka. Allí descubrió un concepto de fiesta basado en la comunidad, con escenarios impactantes y producciones muy cuidadas. Ese espíritu la llevó a crear un personaje que representa su niña interior y su fantasía, y que encuentra en Caotikka el espacio perfecto para desplegarse.

Cada edición está atravesada por una narrativa temática. En su universo creativo, Caotikka es una brigada de vaqueras y vaqueros espaciales que viajan por galaxias cumpliendo misiones. La próxima cita será el 20 de septiembre en la Ciudad Deportiva de Las Palmas, en Barranco Seco, bajo el título 'El despertar de los dragones cósmikkos', con un 'line-up' renovado que incluye a Supersonikka, Aquiles Orquidea, Alba Fdez, Kilian Millares, Carla Cias y Sara Ojeda.

«A veces una mujer frente a diez hombres»

Uno de los pilares del proyecto es la equidad de género. La fundadora reconoce que los festivales electrónicos apenas incluyen mujeres en sus carteles —«a veces una mujer frente a diez hombres»—, por lo que en Caotikka apuesta por 'line-ups' más diversos y espacios seguros que han atraído una gran energía femenina y un público muy participativo. También subrayó que el respeto y la inclusión son valores fundamentales, lo que convierte el evento en un punto de encuentro abierto y seguro para todas las comunidades, incluida la LGTBIQ+.

«La escena local canaria tiene un potencial enorme y podría competir con destinos como Ibiza, atrayendo turismo de calidad y generando economía cultural. Sin embargo, todavía falta arriesgar y diversificar la oferta», explica Julia Núñez. Su visión a largo plazo es clara: que Caotikka trascienda la fiesta para convertirse en una plataforma creativa donde convivan música, arte, comunidad y formación.

Colaboraciones con artistas locales de distintas disciplinas

Además de la música, Caotikka impulsa colaboraciones con artistas locales de distintas disciplinas. «Desde cartelería diseñada por talentos emergentes, hasta tatuajes temáticos en cada edición, pasando por talleres como el 'Super Sombrero', donde el público personaliza accesorios que se convierten en símbolos de identidad. La idea es generar comunidad y permitir que la creatividad se exprese en múltiples formas», comenta Núñez.

El proyecto también se expande con iniciativas como 'Caotikka Music Sessions', grabadas en escenarios naturales de las islas, que buscan conectar música y paisaje al mismo tiempo que muestran la belleza de Canarias al mundo. Y en el horizonte, la creadora sueña con los 'Caotikka Music Camps', convivencias artísticas donde músicos, productores, diseñadores y creadores de distintas disciplinas puedan fusionar talentos y dar vida a nuevas propuestas.

Definida en tres palabras como comunidad, expresión y diversión, Caotikka no pretende ser solo un evento, sino un universo en construcción. «No quiero que me digan que esto se queda pequeño; quiero demostrar que desde Canarias se pueden hacer cosas grandes», concluye Julia Núñez y sus alter ego Caotikka y Supersonikka.

