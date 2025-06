'Canciones para Pablo' rescata los memorables temas del Milanés más vibrante y luminoso

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 12 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El concierto sanjuanero 'Canciones para Pablo' de Mestisay y Olga Cerpa previsto este viernes, día 13 de junio, en la Plaza de la Música y programado en el marco de las Fiestas Fundacionales de la capital grancanaria, propone al público un evocador recorrido por el repertorio más conocido del legendario intérprete y compositor cubano Pablo Milanés.

El combo grancanario ha invitado para su esperada cita que tendrá lugar al borde de la orilla de Las Canteras a la hija del músico que sigue aún vivo en la memoria de infinidad de generaciones, Haydée Milanés, y al cantautor caribeño Carlos Valera, íntimo amigo de Milanés que realizó junto a él numerosas giras y heredero de la sólida corriente musical surgida alrededor del movimiento de la Nueva Trova que impulsara en los años sesenta Milanés junto a Silvio Rodríguez, Vicente Feliú o Noel Nicola, entre otros.

El grupo Olga Cerpa y Mestisay ha preparado un completo repertorio de canciones en el que no faltarán desde aquellas pertenecientes a sus primeras grabaciones discográficas creadas en plena madurez creativa como 'Yolanda', 'El breve espacio en que no estás', 'Ya ves', 'Yo no te pido' o 'Cuánto gané, cuánto perdí', hasta temas compuestos en sus últimos años como 'Los días de gloria', 'Vestida de amor', 'Felicidad' o 'La Magdalena', el popular e icónico tema que surgió de la colaboración que mantuvo en los noventa con Joaquín Sabina en uno de sus discos más exitosos, '19 días y 500 noches'.

Colaboración con Milanés

Como señala el músico de Mestisay, Manuel González, «existe en el cantante nacido en Bayamo un rasgo vital que lo convirtió en un ser querido y respetado en muchos rincones del mundo y fue su generosidad sin límites para colaborar con proyectos musicales de diverso signo estético en los que prestaba su voz para colaborar con artistas de dentro y fuera de su isla. Así pudimos contar con la colaboración de Pablo Milanés en uno de los temas de nuestro último disco editado, 'Palosanto', en que Olga Cerpa canta con el trovador cubano el tema 'Ojos maligno'. Fue Milanés, definitivamente, un hombre alongado a eso que llaman amor para vivir», señala González.

La formación instrumental que interpretará la veintena de temas que conformarán la producción 'Canciones para Pablo' estará dirigida por Hirahi Afonso, director musical de Olga Cerpa y Mestisay, e integrada por los cubanos Daniel Amat al piano, Totó Noriega en las percusiones latinas, Ismel Leal en el violín, Arjadys López en el tres cubano, y los canarios Jaime del Pino en el bajo, Jairo Cabrera en los vientos, Osvaldo Hernández en la batería e Isabel Padrón en los coros.

Colaborarán en una de las canciones, 'Identidad', un coro femenino dirigido por la guitarrista Jacqueline García. Los arreglos musicales están firmados por Hirahi Afonso y Daniel Amat.

Una de las artistas invitadas al concierto es la hija de Pablo Milanés, Haydée, quien acaba de presentar una mini serie documental titulada 'Son para despertar a una negrita' que aborda la relación que mantuvo con su padre, y que constituye la antesala de la salida de un disco de próxima aparición grabado junto a su progenitor. La identidad musical de Haydée Milanés ha debido muscularla eludiendo el pesado apellido de su padre, formulando una fusión que respeta sus raíces cubanas. «La esencia de mi música está en la trova, el bolero, el filin y el son, pero he sido influenciada por el jazz, la música brasileña y otros géneros que han enriquecido mi propuesta», subraya la artista que ha colaborado con Lila Downs, Julieta Venegas, Pavel Urquiza, Fito Páez, Kelvis Ochoa, Joaquín Sabina, Silvia Pérez Cruz o el rapero El B. «Mi padre ha sido una marca fuerte en mi camino, pero una va creciendo y se va formando independientemente», explica la cantante y compositora que confiesa que el tema 'Amor' de su padre es una de sus preferidas, que curiosamente no figura en el repertorio del concierto sanjuanero.

Mejor que cualquier Universidad

También sobre el escenario aparecerá Carlos Varela, amigo íntimo de Pablo Milanés y con el que el combo grancanario mantiene una cercana relación de afecto y respeto que se ha materializado en varias colaboraciones. «Pablo ha inspirado e influenciado a muchas generaciones de cantautores, dentro y fuera de Cuba. Compartí el escenario en varias ocasiones con él y siempre supuso una experiencia única e inspiradora que me ha ayudado a crecer. Es algo que no se aprende en ninguna Universidad», admite el autor del mítico disco 'Como los peces', al que Milanés llamaba cariñosamente Carlitos y que estuvo cerca del trovador durante sus últimos días en un hospital madrileño mientras se apagaba poco a poco.

«Escuchar a Pablo cantando mis temas 'Como los peces', 'Habaname' o 'Una palabra' en Miami en 2019 fue muy emocionante. Fue un ser de luz que sigo queriendo y extrañando mucho. Desde su desaparición cargo con una tristeza enorme por dentro. Su obra y su hermosa e inconfundible voz siguen tatuadas para siempre en mi corazón, en mi alma y en la de varias generaciones», confiesa Varela.

Desde hace nueve años viene celebrándose el 'Concierto Sanjuanero' impulsado por Olga Cerpa y Mestisay en el que el popular grupo grancanario tiene por costumbre acompañarse de un artista invitado o formación vinculada a la World Music, para unir repertorios y llevar a cabo un espectáculo conjunto en el que se intercambian estéticas, repertorios, arreglos y combinaciones vocales y/o instrumentales. En esta décima edición, el legado de Pablo Milanés, una de las indiscutibles y grandes voces de la canción popular de todos los tiempos, cobra nueva dimensión en este concierto íntimo y esencial inspirado en su sublime talento musical, poético y humano.