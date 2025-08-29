CANARIAS7 sortea 10 entradas dobles para ver a Antonio Orozco
El catalán actúa el sábado 13 de septiembre a las 21.00 horas en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 29 de agosto 2025, 09:12
¿Quiere disfrutar en directo de Antonio Orozco? CANARIAS7 sortea 10 entradas dobles para su concierto del próximo sábado 13 de septiembre a las 21. ... 00 horas en el Gran Canaria Arena, en el marco de 'La gira de mi vida'.
Participar es muy sencillo: solo tiene que estar registrado en nuestra web y aportar algunos datos personales. El sorteo estará activo desde este jueves 28 de agosto hasta el viernes 12 de septiembre a las 11.00 horas. Será ese mismo día cuando se comuniquen los ganadores por correo electrónico y en la web del periódico.
El artista catalán, con más de un millón y medio de discos vendidos, un disco de diamante, 9 discos de platino y numerosos de oro, ha realizado más de 2.500 conciertos en España, Europa e Hispanoamérica.
Consulte todos los sorteos activos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.