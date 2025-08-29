Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo UD Las Palmas, en directo: Luis García da las claves del encuentro contra el Málaga

CANARIAS7 sortea 10 entradas dobles para ver a Antonio Orozco

El catalán actúa el sábado 13 de septiembre a las 21.00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 09:12

¿Quiere disfrutar en directo de Antonio Orozco? CANARIAS7 sortea 10 entradas dobles para su concierto del próximo sábado 13 de septiembre a las 21. ... 00 horas en el Gran Canaria Arena, en el marco de 'La gira de mi vida'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 La elección del cartel del Carnaval 2026 obliga a varios cortes de carretera
  3. 3 El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»
  4. 4 Oídos sordos a la inclusión educativa
  5. 5 Al rescate de Fernando Guanarteme: Urbanismo extingue el contrato de la obra que debía haber acabado en 2023
  6. 6 San Nicolás considera «un abuso» la nueva zona azul
  7. 7 «Quería devolverle la pelota a Jonathan, pero arranqué y...»
  8. 8 CCOO ve «inadmisible» que el personal docente no universitario no haya cobrado el incremento salarial
  9. 9 ¿Puede un comercio negarse a aceptar efectivo? Esto es lo que dice la norma
  10. 10 Más control en Mauritania y menos llegadas a las islas a base de «represión y abusos» a los migrantes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CANARIAS7 sortea 10 entradas dobles para ver a Antonio Orozco

CANARIAS7 sortea 10 entradas dobles para ver a Antonio Orozco