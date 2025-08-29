CANARIAS7 sortea 10 entradas dobles para ver a Antonio Orozco

¿Quiere disfrutar en directo de Antonio Orozco? CANARIAS7 sortea 10 entradas dobles para su concierto del próximo sábado 13 de septiembre a las 21. ... 00 horas en el Gran Canaria Arena, en el marco de 'La gira de mi vida'.

Participar es muy sencillo: solo tiene que estar registrado en nuestra web y aportar algunos datos personales. El sorteo estará activo desde este jueves 28 de agosto hasta el viernes 12 de septiembre a las 11.00 horas. Será ese mismo día cuando se comuniquen los ganadores por correo electrónico y en la web del periódico.

El artista catalán, con más de un millón y medio de discos vendidos, un disco de diamante, 9 discos de platino y numerosos de oro, ha realizado más de 2.500 conciertos en España, Europa e Hispanoamérica.

