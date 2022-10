Cameron Carpenter, primer organista nominado a los Grammy, en el Auditorio Alfredo Kraus

Cameron Carpenter, el primer organista del mundo en ser nominado a los premios Grammy por un álbum en solitario, actuará en el Auditorio Alfredo Kraus, el próximo 9 de octubre a las 19:00 horas, en la Sala Sinfónica, donde ofrecerá una selección de obras de Bach, incluyendo las Variaciones Goldberg. La celebración del 25 aniversario del Auditorio Alfredo Kraus permite contar en esta temporada con artistas de talla mundial como es el caso de Carpenter. Este año, sin duda, es una oportunidad única para disfrutar de talentos inigualables en los diferentes géneros y disciplinas musicales.

Extravagante, extrovertido y con una personalidad única, Carpenter debutó en 2014 en Sony Classical con If you could read my mind, su primera grabación con el International Touring Organ, el órgano digital sin tubos y diseñado por él mismo. Con su excepcional musicalidad, habilidad técnica y espíritu pionero, el organista está dejando su huella en la historia reciente de la música. Desde la finalización de su instrumento, el International Touring Organ (ITO), Cameron ha plantado cara al escepticismo sobre este instrumento digital y ha posicionado el ITO en los más importantes escenarios mundiales. En estos momentos, Carpenter casi toca en exclusiva el ITO, ya sea en recital o en concierto. Este instrumento hecho a medida, basado en los planos del propio Carpenter, le permite actuar en casi cualquier parte del mundo, como demuestran las giras que ha realizado por Australia, Nueva Zelanda y Asia, además de sus muchas actuaciones en Europa y los Estados Unidos.

El organista ha ido consiguiendo una gran popularidad y fama internacional gracias a su capacidad para recrear piezas no creadas para el órgano. A su vez, realiza sus propias composiciones y colaboraciones con artistas de jazz y pop, en una apuesta por la renovación del órgano, uno de los instrumentos más antiguos que existen.

Carpenter cuenta con un amplio reconocimiento profesional y ha tocado en escenarios como el Royal Albert Hall, la Gewandhaus de Leipzig, la Filarmónica de Berlín, el Chaikosvki Hall de Moscú o el Davies Hall de San Francisco, entre muchos otros. Asimismo, con su álbum Revolutionary, editado en 2008, fue nominado para un Grammy.

El artista compone e interpreta de manera atípica al estereotipo del organista. Y, por ello, crea un nivel de reconocimiento y controversia sin precedentes en la historia de este instrumento.

Canales de venta

Las entradas podrán adquirirse a través de las taquillas de ambos espacios y las webs https://teatroperezgaldos.es/ y https://auditorioalfredokraus.es/.

La taquilla del Teatro Pérez Galdós está abierta de 10:00 a 13:00 horas, y la del Auditorio de 16:00 a 21:00 horas. En ambos casos, de lunes a viernes.