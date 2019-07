«Cada concierto es una revolución de emociones, entre todos armamos una buena guerra»

Para cualquier creyente, conocer a la persona que lidera tu religión es una experiencia inolvidable. Siempre que puedo participar en este tipo de conciertos, en los que nuestra labor es concienciar a los demás, no lo dudo. En esta ocasión además era casi una necesidad, vivimos en un mundo en el que es necesario hablar de paz, vivimos la violencia casi a diario, en mi país por ejemplo está golpeando y dividiendo a la sociedad y es necesario trabajar para que esto se acabe de una vez.

- Precisamente me gustaría empezar la entrevista por su labor solidaria, su participación activa en este tipo de eventos y su presencia como embajador en México de la Fundación del Papa Francisco I, con el que ha estado en varias ocasiones. ¿Qué significa para usted conocer personalmente al Papa?

- Desde su faceta de artista, de cantante, ¿cree que puede hacer más de lo que hace?

- Yo creo que todos podemos sumar, cada uno desde su posición puede aportar mucho. Yo lo intento con mi música, en mis letras trato de reflejar esta situación. Mi último disco se llama Guerra, pero trato de darle la vuelta a esa palabra, porque lo que hacemos todos cada día es luchar por la vida. A eso me refiero con este disco, quiero homenajear en él a la gente guerrera, hablar en positivo de toda esa gente que hace del amor su grito de guerra. Es un disco de canción protesta, en el que critico el mal uso que se hace del poder por parte de determinadas personas poderosas que todos sabemos quienes son, y que estoy seguro de que el día que ya no estén, podremos encontrar la libertad, al menos esa es mi esperanza. Quizás sea poco, pero es lo que puedo hacer, y espero que cada vez sea más público el que me escuche y se conciencie.

- Un público que crece día a día, no ha dejado de sumar fechas a sus giras...

- Así es, ahora mismo tenemos por delante una serie de conciertos en España, pero antes de llegar aquí no hemos dejado de crecer, lo asumo siempre como un reto, quiero que en cada ciudad que visitemos, demos algo mucho más grande que un mero concierto. Llevamos este año más de 70 conciertos por todo el mundo, y seguimos sumando. Estuvimos a principio de año en varias ciudades españolas, y ahora volvemos a recintos más grandes porque la demanda así nos lo ha permitido.

- Ya estuvo en Canarias y ahora vuelve de nuevo. Siempre se ha dicho que para los artistas latinos es importante empezar por las islas.

- Así es, ya estuvimos hace poco, llenamos el Auditorio de Tenerife y también estuvimos en Gran Canaria y en los Premios de la Cadena Dial. Es curioso, porque en mi caso sucedió al revés, me tocó entrar por Madrid y después hacer Canarias, pero la acogida ha sido fantástica, es un público con el que tengo una gran afinidad, hay un calor muy especial que se siente. Ahora mismo tengo muchas ilusiones puestas en los conciertos que nos vienen por delante en las islas, primero en La Palma, en el Love Festival compartiendo cartel con grandes artistas; y luego ya en solitario en Tenerife (Pabellón Santiago Martín) y en Gran Canaria (GC Arena). Es una nueva etapa de la gira, tras la que después vendrán más de 30 conciertos.

- Con este último disco ha estado muchas semanas liderando las listas de ventas, de escuchas, de descargas... Pero más allá de los números, supongo que para usted será una satisfacción encontrar rostros detrás de quienes compran esos discos...

- Sin duda, más allá de los números hay un público que es el que te coloca en ese lugar, al que he logrado arrancar su cariño, y eso no tiene precio. Ha ido creciendo además casi de manera silenciosa y ahora que tenemos una parte del camino recorrido, queremos que siga creciendo, vamos a más, no se para.