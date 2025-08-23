Buganvilla Studio: un espacio que conecta y fortalece la escena musical emergente en Canarias Desde 2007, este proyecto se ha consolidado como punto de encuentro para jóvenes bandas y público local, ofreciendo salas de ensayo, programación cultural y apoyo formativo a nuevos talentos

Buganvilla Studio es un lugar que va más allá de una simple sala de ensayo. En esencia, el espacio cuenta con cuatro salas para que las bandas practiquen y un pequeño escenario donde se celebran eventos con un aforo de 25 personas y el objetivo principal es crear un punto de encuentro entre los músicos y el público. Su intención es convertirse en una red de apoyo para los proyectos musicales y culturales que están naciendo en Canarias, ofreciendo una plataforma para que puedan mostrar su trabajo.

El proyecto abrió sus puertas en 2007 de la mano del músico Carlos Rodríguez, con la intención de dar a las bandas locales un lugar adecuado para desarrollarse. Desde hace un año y medio, Lucas Rousset (músico) tomó el relevo, formando un nuevo equipo que ha renovado y rejuvenecido el estudio.

«Muchas de las bandas que ensayaban en sus inicios continúan haciéndolo, hemos añadido una programación cultural constante, con pequeños eventos semanales que permiten a los artistas probar material y experimentar de cara al público», explica Aislinn Sullivan, gerente de este proyecto en la capital grancanaria.

Apuesta por la formación

Además, destaca su apuesta por la formación. «En el último año organizamos un concurso de bandas jóvenes acompañado de 'masterclasses', seminarios y sesiones de improvisación que ayudaron a los participantes a desarrollar su propio repertorio. También acompañamos a estas bandas en su crecimiento, ofreciendo orientación y apoyo para que pasen de interpretar versiones a componer sus propios temas», matiza Aislinn.

En cuanto a los retos que afronta el sector, insistieron en la falta de escenarios intermedios en Canarias. «Existe una brecha demasiado grande entre los espacios muy pequeños y los grandes festivales, lo que dificulta el crecimiento progresivo de los artistas. Incluso bandas ya consolidadas acuden a Buganvilla, pues necesitan un lugar donde actuar de forma cercana», comenta Aislinn.

Mirando al futuro, señala que les gustaría que las salas estuvieran siempre llenas de músicos preparando conciertos fuera del estudio, y que Buganvilla se consolidara como un punto de creación, conexión y desarrollo. «Queremos que el nombre del espacio se asocie con proyectos musicales de calidad surgidos en la escena local», añade.

Entre los logros apunta la constancia de su programación, con dos eventos semanales a pesar de las dificultades –incluidos los problemas con el vecindario por cuestiones de ruido– y al trabajo realizado con las bandas jóvenes, algunas de las cuales han pasado de tocar 'covers' en su escenario a formar parte de festivales nacionales, como es el caso de la banda Último refugio o la cantante solista Liane, que ha actuado recientemente en el festival Startlite.

«El éxito del proyecto no se mide en términos económicos, sino en el orgullo que sentimos al ver crecer a los artistas que han pasado por el espacio», concluye con orgullo de ser parte de este proyecto, Aislinn Sullivan, gerente de Buganvilla Studio.

