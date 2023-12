Braulio: «Mi mercado fuerte está en América»

El cantante grancanario Braulio ha sido designado Premio de Honor de los Premios Canarios de la Música 2024. El artista confiesa sentirse «profundamente agradecido porque siempre reconforta que a uno le reconozco sus méritos después de 51 años de carrera de entrega a la música, y más aún si esta distinción lo otorga el sector, tus compañeros de profesión, en definitiva».

Entre República Dominicana y el noreste de Estados Unidos -incluyendo actuaciones en Nueva York, Connecticut o Rhode Island- ha afrontado este año más de una treintena de conciertos a sus 78 años.

A principios de los 80 decide instalarse en Miami, capital de la música latina y en donde todos los productores consultados le aconsejaron vivir: «Me vine de a poco, como dicen los mexicanos, y desde entonces abrí un mercado que me ha permitido impulsar mi carrera artística y mi propuesta con mucho éxito. Mi mercado fuerte está en América», señala Braulio, uno de los intérpretes españoles más internacionales. Tanto es así que, en Miami, todos los años se celebra el Día de Braulio.

Braulio García asegura que no sabe hacer otra cosa que baladas y boleros y que «sigo haciendo la misma música que hacía entonces cuando empecé a principios de los años 70».

Nuevas generaciones

Cree que su propuesta se ha afianzado en el área americana porque «el mensaje de mis canciones, su sonoridad y empaste rítmico ha calado en el gusto del público latinoamericano. También he percibido que se ha producido con mi música un curioso fenómeno de abducción por parte de las nuevas generaciones que han escuchado mis temas en casa de sus padres, lo que ha provocado la renovación de mi público. Por eso en mis conciertos puedes contemplar gente octogenaria mezclada con veinteañeros, y yo encantado de la vida por ello», comenta el cantante nacido en Santa María de Guía.

Confiesa que del trabajo discográfico editado hasta la fecha que más satisfecho se siente es del titulado 'Canto a Canarias', lanzado en 1979, un elepé que le ocasionó algún que otro conflicto y contratiempo por el contenido y mensaje de algunas de sus letras en un instante político en el que Canarias empezaba a reivindicar su cuota de autonomía y empezaba a percibirse el influjo de un incipiente nacionalismo. Braulio recuerda que aquel disco tuvo una gestación singular: «Cuando me propusieron renovar mi contrato en la discográfica Belter por tres años, les indiqué que prefería que fuera por cuatro años, a razón de disco por año. Ese cuarto disco tendría a canciones dedicadas solo a Canarias. Me intentaron desanimar diciendo que en Canarias no había mercado suficiente para sacar un disco como lo deseaba plantear, pero insistí y logré grabar 'Canto a Canarias'».