BomboZoom 2025 corona a los ganadores de su segunda edición en una gala que celebró la creatividad audiovisual

El BomboZoom Gran Canaria Music Video Festival puso el broche de oro a su segunda edición con una gala de premios celebrada el pasado viernes en la Biblioteca Municipal de Arucas. El evento culminó una semana de intensa actividad, reconociendo el talento emergente de la isla y coronando a los videoclips ganadores de las dos modalidades a concurso.

En la modalidad Concurso Express, que retó a los participantes a crear un videoclip en tan solo 48 horas, el primer premio de 1.500 euros fue para el equipo de Angelo Pérez, con la cancion 'Reflejar' de Paula Espinosa.

El segundo premio, con 750 euros, recayó en 'Extraterrestres del amor' de Xerach, dirigido por Luciano Inuggi, y el tercer premio, de 500 euros, fue para el equipo de 'It´s not your business' de Madrelagua Project, dirigido por Álvaro Cruz Vega.

Por su parte, en la modalidad de Música Rodada, el primer premio, dotado con 1.000 euros, fue para el videoclip 'Stellar de Skyhook'. El segundo premio, con 500 euros, recayó en 'Yo la niebla y tú el camino de Galgo', mientras que el tercer premio, de 250 euros, fue para 'La del Karma de Vatocholo'.

El público también tuvo voz, otorgando el Premio del Público (500 euros) al videoclip 'La montaña rusa', de Paramales, rodado por el equipo de Carlota Santana. Además, el festival contó con un premio extra de la empresa Macaronesia Films, valorado en 300 euros en material para que un equipo pueda rodar un próximo videoclip, y cuyo ganador fue el equipo de 'Honey Street' , que hicieron el videoclip de la canción De Frente, de Astral Tales (ft. LaJalada).

Esta segunda edición de BomboZoom contó con una participación sin precedentes, sumando un total de 90 videoclips en la modalidad de Música Rodada, además de los 12 equipos que se desplegaron por Arucas para el Concurso Express. Este festival, que busca consolidar el videoclip como una forma de arte y fomentar la colaboración entre el talento musical y audiovisual de Gran Canaria, fue respaldado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arucas.

Durante la gala, los asistentes disfrutaron de la proyección de los trabajos ganadores y contó con las actuaciones especiales de Good Franco y Flor SZ, con DJ SAOT ST como invitado, sirviendo de broche de oro para una semana de intensa creatividad en el municipio.